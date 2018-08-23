Разбитый тротуар отремонтируют за 312 тыс. рублей на ул. Ушакова в Бердске

Объявило аукцион на ремонт участка тротуара возле домов №1 и №3 по ул. Ушакова управление ЖКХ Бердска.

Начальная цена контракта 312 тыс. 655 рублей. Торги пройдут 27 августа. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сроки завершения услуг в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта с учетом сдачи-приемки выполненных работ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на разбитый тротуар около дома №3 по улице Ушакова коммунальщики обратили внимание после многочисленных жалоб жителей. По словам бердчан, ходить, а тем более возить детскую коляску, в том месте очень трудно. Плитка на пешеходной дорожке разрушена на большом участке.

На совещании чиновников 30 июля мэр Бердска Евгений Шестернин пообещал, что тротуар отремонтируют. И вместо плитки положат более надежный асфальт.