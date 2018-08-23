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Разбитый тротуар отремонтируют за 312 тыс. рублей на ул. Ушакова в Бердске

Выигравший аукцион подрядчик должен сделать работу за 10 дней после подписания контракта.

23.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Разбитый тротуар отремонтируют за 312 тыс. рублей на ул. Ушакова в Бердске

Тротуар требует ремонта

Объявило аукцион на ремонт участка тротуара возле домов №1 и №3 по ул. Ушакова управление ЖКХ Бердска.

Начальная цена контракта 312 тыс. 655 рублей. Торги пройдут 27 августа. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сроки завершения услуг в течение 10-ти рабочих дней с даты заключения муниципального контракта с учетом сдачи-приемки выполненных работ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на разбитый тротуар около дома №3 по улице Ушакова коммунальщики обратили внимание после многочисленных жалоб жителей. По словам бердчан, ходить, а тем более возить детскую коляску, в том месте очень трудно. Плитка на пешеходной дорожке разрушена на большом участке.

На совещании чиновников 30 июля мэр Бердска Евгений Шестернин пообещал, что тротуар отремонтируют. И вместо плитки положат более надежный асфальт.


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(1) Комментарий

  1. Никола

    Зачем там «более надежный асфальт»??? Это же не дорога, а тротуар! Перекладка плитки — дело копеечное. Любой рукастый мужик согласился бы починить этот тротуар за в десять раз меньшую сумму.

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