Деньгами взяточников и коррупционеров пополнять Пенсионный фонд предлагают единороссы

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. С таким заявлением он выступил на совместном заседании Генерального совета партии и Совета руководителей фракций «Единой России»

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы представляющие нашу Партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации, и депутата Государственной Думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», – заявил он, подводя итоги совместного заседания Генсовета партии и Совета руководителей фракций «Единой России».

Турчак подчеркнул, что депутаты Госдумы и сенаторы «должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан Российской Федерации порядке». «Это предложение вошло в текст сегодняшнего итогового документа. Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года», — добавил он, заметив, что для граждан это вопрос справедливости. Он также обратил внимание на то, что ничто так не вызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости.

«Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил Турчак.

Это предложение Андрея Турчака прокомментировал замсекретаря Новосибирского регионального отделения «Единой России» по работе с депутатскими объединениями, первый зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области:

«Вопрос реформирования пенсионной системы очень актуальный. Главная задача, которая была высказана и Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым заключается в разрешении вопросов существенного повышения пенсии и своевременной, высокой, ежегодной индексации. По поводу предложения об отмене пенсионных преференции для депутатов Госдумы и сенаторов я могу сказать то, что к этому предложению мы шли давно. Мы все граждане одной страны. Это шаг к справедливости и справедливому распределению преференций. Также для меня стала существенной перспектива ближайших месяцев написание Пенсионного кодекса граждан Российской Федерации. Впереди предстоит ещё много предложений от «Единой России», которые могут качественно улучшить жизнь пенсионеров», – процитировали Панферова в пресс-службе НРО ЕР.

С начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественных организаций. Сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами ЕР всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.

В том числе свою позицию высказали представители фракции ЕР в горсовета Бердска. Из 20 депутатов-единороссов только 1 открыто проголосовал против обращения к Путину с предложением не поднимать пенсионный возраст. Остальные воздержались и письмо улетело к президенту и премьеру. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это стало поводом для партийной проверки со стороны регионального отделения «Единой России».