Задолжали 2,2 млрд рублей по налогам жители Новосибирской области

Налоговыми органами Новосибирской области по данным на 1 августа направлено должникам около 184 тысяч требований об уплате имущественных налогов, сообщили в пресс-службе регионального УФНС. Подразделениями службы судебных приставов возбуждено 16928 исполнительных производств по взысканию задолженности за счет имущества должников на сумму 160,9 млн руб.

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Светлана Селиверстова подчеркивает: для взыскания задолженности по имущественным налогам налоговыми органами применяется весь комплекс мер принудительного взыскания, предусмотренных законодательством. В частности, должникам направляются требования об уплате налогов и сборов, принимаются постановления о наложении ареста на имущество, в банки направляются решения о приостановлении операций по счетам должников.

Недоимка по имущественным налогам физическими лицами по состоянию на 01.08.2018 составляет 2,2 млрд руб., в том числе :

— транспортный налог – 1,2 млрд руб.;

— налог на имущество физических лиц – 0,2 млрд руб.;

— земельный налог – 0,2 млрд руб.

Задолженность по пени и штрафу по имущественным налогам физических лиц составляет 0,6 млрд рублей.

УФНС России по Новосибирской области напоминает, что за неуплату или несвоевременную уплату налога на имущество физических лиц возникает ответственность:

* за неуплату налогов в срок будет начислена пеня, которая исчисляется путем умножения суммы долга на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

* за нарушение срока оплаты налога может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога, за умышленную неуплату налога размер штрафа составит 40% от суммы налога, подлежащего к уплате;

* иск о взыскании задолженности может быть направлен в суд через 6 месяцев после истечения срока уплаты задолженности, составляющей более 3 тыс. руб. (включая пеню и штраф), при этом может быть наложен арест на денежные средства и имущество должника.

Кроме того, налоговый орган может направить письмо работодателю должника о том, что он не исполняет обязанность по уплате налоговой задолженности. При сумме долга выше 30 тыс. руб. может быть введено ограничение на выезд за рубеж.

Проверить наличие задолженности по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, сформировать квитанции на уплату долгов и совершить платежи онлайн можно с помощью электронных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».