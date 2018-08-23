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Бюджетники получают в среднем 35,6 тыс. рублей в месяц в Бердске

По данным Новосибирскстата, самые богатые среди них — люди искусства, самые бедные — работники детских садов.

23.08.2018 7 коммент.

 

Бюджетники получают в среднем 35,6 тыс. рублей в месяц в Бердске

В детские сады воспитатели не идут работать из-за низких зарплат и стрессовых нагрузок

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем в I полугодии 2018 года составила 35 644 рубля (102,6% к среднеобластному уровню).

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда – в творческой деятельности, в области искусства и организации развлечений (39 673 рубля), здравоохранении (36 644 рубля). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (23 460 рублей), сообщил Новосибирскстат.

 


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    остается порадовать за таких бюджетников: белая зарплата, стабильная работа, все возможные соц. гарантии.

    получается что плачутся те, кто работает вчерную на дядю?
    почему бы не поменять место работы или не заставить дядю платить вбелую под угрозой увольнения?

    Thumb up 4 Thumb down 10

    • Аноним

      «почему бы не поменять место работы?»

      Вы что только что из 30 летней комы вышли? или просто под дурака косите?

      «заставить дядю платить вбелую под угрозой увольнения?»

      За попытку принудить барыгу насильственно, к чему-либо есть статья в УК РФ, а добровольно он вас очень далеко пошлёт!

      Thumb up 12 Thumb down 3

      • Аноним

        кто заставляет то работать вчерную?
        мест с белой зарплатой немало! адрес центра занятости подсказать?

        или все ждете чтобы работодатели к вам домой приходили и предлагали, а вы нос воротить будете?
        пора поднять пятую точку и хоть что нибудь для себя сделать!

        Thumb up 3 Thumb down 15

        • Аноним

          «кто заставляет то работать вчерную?
          мест с белой зарплатой немало! адрес центра занятости подсказать?или все ждете чтобы работодатели к вам домой приходили и предлагали, а вы нос воротить будете?пора поднять пятую точку и хоть что нибудь для себя сделать!»

          «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (от фр. «Qu’ils mangent de la brioche — букв. «Пусть они едят бриоши») — французская фраза, ставшая символом отрешённости монархов от проблем народа.

          Thumb up 3 Thumb down 7

  2. Новый мэр

    Вот наверное сейчас учителя и врачи удивились

    Thumb up 18 Thumb down 3

    • Аноним

      есть знакомая: работает терапевтом в горбольнице.
      побольше указанной суммы получает.
      правда там и стаж немаленький, да и категория имеется

      Thumb up 3 Thumb down 5

      • Гость

        Только забывают писать вместе со средней зарплатой за СКОЛЬКО СТАВОК это люди получают, уходят к 8 утра и приходят в девятом часу вечера, потому что работать НЕКОМУ !!!
        Разделите эти 36 000 на 3 ставки вот и получаются ГРОШИ !!!!

        Thumb up 6 Thumb down 0

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