Бюджетники получают в среднем 35,6 тыс. рублей в месяц в Бердске

Обвиняемый в ущербе на 190 млн рублей: Я действовал по указаниям главы Бердска
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остается порадовать за таких бюджетников: белая зарплата, стабильная работа, все возможные соц. гарантии.
получается что плачутся те, кто работает вчерную на дядю?
почему бы не поменять место работы или не заставить дядю платить вбелую под угрозой увольнения?
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«почему бы не поменять место работы?»
Вы что только что из 30 летней комы вышли? или просто под дурака косите?
«заставить дядю платить вбелую под угрозой увольнения?»
За попытку принудить барыгу насильственно, к чему-либо есть статья в УК РФ, а добровольно он вас очень далеко пошлёт!
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кто заставляет то работать вчерную?
мест с белой зарплатой немало! адрес центра занятости подсказать?
или все ждете чтобы работодатели к вам домой приходили и предлагали, а вы нос воротить будете?
пора поднять пятую точку и хоть что нибудь для себя сделать!
3 15
«кто заставляет то работать вчерную?
мест с белой зарплатой немало! адрес центра занятости подсказать?или все ждете чтобы работодатели к вам домой приходили и предлагали, а вы нос воротить будете?пора поднять пятую точку и хоть что нибудь для себя сделать!»
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (от фр. «Qu’ils mangent de la brioche — букв. «Пусть они едят бриоши») — французская фраза, ставшая символом отрешённости монархов от проблем народа.
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Вот наверное сейчас учителя и врачи удивились
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есть знакомая: работает терапевтом в горбольнице.
побольше указанной суммы получает.
правда там и стаж немаленький, да и категория имеется
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Только забывают писать вместе со средней зарплатой за СКОЛЬКО СТАВОК это люди получают, уходят к 8 утра и приходят в девятом часу вечера, потому что работать НЕКОМУ !!!
Разделите эти 36 000 на 3 ставки вот и получаются ГРОШИ !!!!
6 0