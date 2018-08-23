Бюджетники получают в среднем 35,6 тыс. рублей в месяц в Бердске

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем в I полугодии 2018 года составила 35 644 рубля (102,6% к среднеобластному уровню).

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда – в творческой деятельности, в области искусства и организации развлечений (39 673 рубля), здравоохранении (36 644 рубля). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (23 460 рублей), сообщил Новосибирскстат.