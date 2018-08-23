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Погибли два ребенка в ДТП на дорогах Искитимского района

Искитимская полиция за полгода возбудила 8 уголовных дел по фактам автоаварий, у которых 5 человек погибли, шестеро получили травмы, в том числе трое детей.

23.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Погибли два ребенка в ДТП на дорогах Искитимского района

В период с января по июль 2018 следственным отделом МО МВД России «Искитимский» направлено прокурору с обвинительным заключением 8 уголовных дел, возбужденных по фактам дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шестеро пострадавших, трое из которых малолетние дети, получили тяжкий вред здоровью, и 5 граждан, в числе которых  два ребенка, погибли.

В ходе предварительного следствия установлено, что смерть двух малолетних детей произошла по вине взрослых, которые по своему легкомыслию, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вопреки установленным Правилам дорожного движения Российской Федерации, не обеспечили безопасность поездки, не использовали автокресла для детей и ремни безопасности, самонадеянно рассчитывали, что благодаря водительскому стажу смогут предотвратить общественно-опасные последствия.

— Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Искитимский» разъясняют гражданам, что преступления, предусмотренные ч.1-6 ст. 264 УК РФ, относятся к категории тяжких. Наказание предусмотренное за их совершение, в зависимости от отягчающих обстоятельств, указанных в частях 1-6 данной статьи предусмотрено в виде лишения свободы на срок от двух до девяти лет. Уважаемые водители и взрослые, будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других людей! — напомнили искитимские полицейские.

Августовское смертельное ДТП у деревни Евсино не вошло с печальную статистику. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 августа погибла девочка 5-6 лет, ехавшая в ВАЗ-2111, при лобовом столкновении с грузовым Scania. Скончался в ДТП и взрослый пассажир отечественного авто.


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