Фото: Вот такие дороги от Куликов до Венгерово

Вот такие дороги от Куликов до Венгерово.

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От редакции:

А где еще такие дороги?

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