Фото: Вот такие дороги от Куликов до Венгерово

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Был последний раз в Куликах лет так 25 назад! Ничего не изменилось, все стабильно. Там хоть осталось что то от деревни то! Последний раз попали под дожди, так две недели ждали, что бы добраться до Венгерово, авто Нива не смогла проехать. Хлеб тогда в сельпо давали по две булки на семью и все. Муку не могли привезти!
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