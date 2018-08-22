КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 2-к 8(913)-761-9931 Александр
Продам 2-к 8(913)-761-9931 Александр
Продам студию 8(913)-761-9931 Александр
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сгорела «Волга» ранним утром в центре Бердска

Довольно своими жилищными условиями большинство россиян

Падает опора воздушной ЛЭП во дворе многоэтажки в Бердске

Наказание за оскорбление верующих предлагает отменить СПЧ

Курс евро превысил отметку в 78 рублей

За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс-сотрудницы ПФ Бердска

Сделают остановку возле СНТ «Заречное» в Бердске

Депутат вывез на свою дачу оборудование с придомовой детской площадки в Краснообске

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» от «Курьер.Среда.Бердск»

Сожгли найденный в здании посольства РФ в Аргентине кокаин

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Фото: Вот такие дороги от Куликов до Венгерово

Вот такие дороги от Куликов до Венгерово.

22.08.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Света:
Вот такие дороги от Куликов до Венгерово.

Фото: Вот такие дороги от Куликов до Венгерово

Вот такие дороги от Куликов до Венгерово


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Гала-концертом отметили День российского флага в Бердске Осуждены мошенницы – бывшие сотрудницы ПФ РФ в Бердске «Единая Россия» под именем Путина пойдет на сентябрьские выборы в ряде регионов

(1) Комментарий

  1. ВВ

    Был последний раз в Куликах лет так 25 назад! Ничего не изменилось, все стабильно. Там хоть осталось что то от деревни то! Последний раз попали под дожди, так две недели ждали, что бы добраться до Венгерово, авто Нива не смогла проехать. Хлеб тогда в сельпо давали по две булки на семью и все. Муку не могли привезти!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика