Ростелеком в Новосибирске наградил лучшую «электронную» семью

С 1 января по 30 июня 2018 года участники получали комплекс услуг в электронном виде на портале госуслуг по регистрации рождения детей, записи в детский сад и регистрации граждан по месту жительства или пребывания.В финал вышли 230 жителей Новосибирской области, которые воспользовались этими тремя услугами. Быстрее всех это сделали три молодые семьи: Рузавины, Черепановы и Трёкины. Им присвоено звание «Электронная семья», вручены благодарственные письма и ценные подарки. Всего участниками конкурса стали более пяти тысяч человек.Организаторами конкурса выступили департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, Управление по делам ЗАГС Новосибирской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области и мэрия Новосибирска. Торжественная церемония награждения победителей состоялась во Дворце бракосочетания.«За последние годы портал госуслуг стал хорошим помощником для семей в различных жизненных ситуациях. Услуги, связанные с регистрацией ребенка, стали просты и понятны, удобный пользовательский интерфейс, возможность онлайн записаться на прием и без очередей получить результат. Как пример – получение государственного свидетельства о рождении ребенка. Именно поэтому в 2018 году был сделан акцент на семью, и мы впервые провели региональный конкурс среди активных «электронных» молодых семей», – отметил в своем приветственном слове руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.«Портал госуслуг очень экономит время, это особенно начинаешь ценить, когда в семье появляется ребенок и свободного времени на другие дела почти не остается. Если бы не возможность зарегистрировать ребенка с помощью электронных сервисов, наша Юлия еще долго оставалась бы без имени», – шутит победитель конкурса «Госуслуги семье!» Екатерина Калашникова-Рузавина.

Поздравляя семьи с победой в конкурсе, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов отметил, что развитие технологий электронного государства в числе приоритетных задач формирования цифровой экономики. Digital-коммуникации позволяют совершенствовать эффективность деятельности органов власти и государственных учреждений при взаимодействии с гражданами.

«Ростелеком» как разработчик портала государственных услуг продолжает модернизировать его работу, делая сервисы удобнее для пользователей. Сегодня в электронном виде жителям Новосибирской области доступно более 600 госуслуг, из них свыше 260 – региональные и муниципальные. В 2017 году мы начали работу по переводу электронных услуг с регионального сайта на единый портал gosuslugi.ru. То есть жители сразу на главной странице видят, какие именно услуги они могут получить в Новосибирской области», – уточнил Юрий Куприянов.

Сегодня в рамках модернизации портала «Ростелеком» перевел на единый интерфейс более 60 региональных и муниципальных услуг, в том числе зачисление в общеобразовательное учреждение, постановка в очередь на предоставление земельного участка, оформление и выдача микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» и др.

Внедрен целый ряд новых сервисов, которые повышают доступность получения электронных услуг. Теперь можно записаться в ведомство на прием и выбрать удобные для пользователя дату, время и адрес. На главной странице портала появился раздел «Рекомендуем для жителей Новосибирской области». Ряд региональных услуг адаптирован для мобильного приложения «Госуслуги».

В 2018 году посещаемость портала госуслуг по сравнению с 2017 годом увеличилась более чем в 4,5 раза. Дистанционной формой общения с государством воспользовалось более 1,3 млн жителей Новосибирской области. В среднем за сутки жители Новосибирской области заказывают свыше 5 тысяч государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Для справки: «Ростелеком» – единственный исполнитель работ по развитию инфраструктуры электронного правительства и обеспечивает работу единого портала госуслуг (ЕПГУ), а также единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), единой системы нормативной справочной информации (ЕСНСИ) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).