«Единая Россия» под именем Путина пойдет на сентябрьские выборы в ряде регионов

Помощь слабым

Кремль позволил единороссам использовать слоган «Единая Россия» — партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед единым днем голосования, который пройдет 9 сентября. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил еще один собеседник, близкий к Кремлю.

Сейчас, рассказывает один из источников РБК, разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где состоятся выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга — там на 9 сентября намечены выборы в городскую думу.

Возможно, упоминание «Единой России» как «президентской партии» будет также использоваться в Архангельской и Ульяновской областях, где пройдут выборы в заксобрания, продолжает один из близких к Кремлю источников РБК. Но окончательного решения по этому поводу пока нет, уточняет он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России».

Падение из-за пенсий

Использование слогана «Единая Россия» — партия президента» — это возможность поднять рейтинг единороссов перед днем голосования, говорят собеседники, близкие к Кремлю. «Фактически это последний резерв для партии», — резюмирует один из источников РБК.

По рейтингу «Единой России» сильно ударила пенсионная реформа, констатирует источник, близкий к руководству партии. Уровень поддержки единороссов просел во всех регионах, по итогам выборов в заксобрания можно ожидать падения результатов в среднем на 10–15% по сравнению с теми ожиданиями, которые были в партии весной, добавляет собеседник РБК.

В Иркутской, Ульяновской и Архангельской областях не исключено, что «Единая Россия» наберет по спискам менее 50% голосов, говорит источник, близкий к Кремлю, и подтверждает собеседник, близкий к руководству партии. Во Владимирской области ситуация не настолько драматична, но сложности могут создать коммунисты, список которых на выборах в заксобрание возглавляет журналист Максим Шевченко, добавляет единоросс. Шевченко не смог преодолеть муниципальный фильтр в ходе губернаторской кампании (во Владимирской области одновременно проходят губернаторские выборы и выборы в заксобрание), и теперь сосредоточился на выборах в региональный парламент, уточняет собеседник РБК.

Согласно данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» снизился за лето на 13%. 3 июня готовность голосовать за партию власти изъявляли 48,9% россиян, по состоянию на 12 августа таких желающих было 35,3%.

На выборах в Госдуму в 2016 году единороссы использовали 12 цитат Владимира Путина, которые размещались на билбордах. Согласно законодательству, использование в агитационной кампании высказываний физического лица возможно только с согласия этого физического лица.

На региональных выборах в прошлом году партия власти уже не использовала высказываний президента в агитации. Единороссы объясняли это тем, что в каждом регионе своя политическая ситуация. На этот раз партия также не будет использовать высказывания главы государства, сказал близкий к руководству «Единой России» собеседник РБК.

До начала 2016 года законодательство позволяло использовать в агитации изображения любых лиц с их письменного согласия. Это позволяло единороссам использовать фотографии Владимира Путина. Но позже требования были ужесточены, и теперь в агитации можно использовать только фотографии тех, кто является кандидатами.

Незначительные улучшения

Ситуация, когда партия, которую создал Путин, использует на выборах его имя, — хороший политтехнологический прием, говорит политтехнолог Дмитрий Гусев. Рейтинг президента всегда был выше, чем рейтинг «Единой России», соответственно, использование его имени в привязке к партии способно повысить ее собственные показатели, добавляет он.

В 2007 году, когда Путин возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму, ее рейтинг подскочил почти в два раза, «и это был явный пример, когда президент спас партию», поясняет политолог Андрей Колядин. «Насколько этот ход (увязывание президента с «Единой Россией». — РБК) сработает сейчас — не уверен. Можно ожидать прибавки в 2–3%, однако глобально положение партии, взамен которой давно пора создать новую, это не изменит. Но, видимо, ситуация такова, что и 2–3% принципиально важны», — считает эксперт.

Что касается территорий, где предполагается использовать слоган, что «Единая Россия» — партия президента, то Екатеринбург «всегда характеризовала очень протестная, яркая аудитория», хотя нельзя было сказать, что единороссы там слабы, скорее, партия выступала «как уверенный середнячок», говорит Колядин.

Иркутская область — коммунистический регион, где позиции компартии традиционно сильны, напоминает он. В 2015 году во втором туре губернаторских выборов победил коммунист Сергей Левченко, опередив действующего главу региона Сергея Ерощенко.

Во Владимирской области, где одновременно с губернаторской кампанией проходят выборы в заксобрание, и список «Единой России» возглавляет глава региона Светлана Орлова, в последние годы была достаточно жесткая внутриэлитная борьба, говорит Колядин. И тот факт, что Орловой разрешили идти на новый срок, «глобально не изменил отношение к ней со стороны граждан», полагает он.

Источник: РБК