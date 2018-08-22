Падает опора воздушной ЛЭП во дворе многоэтажки в Бердске

Опасно накренилась опора воздушных линий электропередачи во дворе дома №38 по ул. К. Маркса в Бердске. Об этом в мэрию сообщил собственник жилья в многоквартирном доме.

РЭС установили срок по выправке данной опоры до 10 августа, сообщила на совещании чиновников 20 августа сотрудник мэрии, замначальника юридического отдела мэрии Наталья Гончарова, дежурившая по городу в выходные дни. На момент осмотра работы не были выполнены. Вопрос остается на контроле. РЭС планируют провести работу до 1 сентября.

— Рекомендуем РЭС связаться с заявителем и проинформировать о сроках выполнения работы и о том, что ситуация находится под контролем, — отметила дежурная.

По словам начальника бердских РЭС Игоря Михина, плановые работы немного передвинулись из-за аварийной ситуации на сетях.

— Угрозы для здоровья и жизни людей нет. Нет ничего опасного. Это не единичный случай — такое бывает, — заявил Михин.