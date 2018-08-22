Сгорела «Волга» ранним утром в центре Бердска
Довольно своими жилищными условиями большинство россиян
Падает опора воздушной ЛЭП во дворе многоэтажки в Бердске
Наказание за оскорбление верующих предлагает отменить СПЧ
Курс евро превысил отметку в 78 рублей
За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс-сотрудницы ПФ Бердска
Сделают остановку возле СНТ «Заречное» в Бердске
Депутат вывез на свою дачу оборудование с придомовой детской площадки в Краснообске
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» от «Курьер.Среда.Бердск»