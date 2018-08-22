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Довольно своими жилищными условиями большинство россиян

Причинами неудовлетворенности опрошенные называют высокие расходы на оплату жилья и ЖКХ (40%) и нехватку жилой пощади (39%).

22.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Довольно своими жилищными условиями большинство россиянОколо трех четвертей россиян довольны своими жилищными условиями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На соответствующий вопрос положительно ответили 72% респондентов: 41% дали ответ «вполне удовлетворен», а еще 31% — «скорее удовлетворен». В ходе аналогичного опроса в 2005 году доля положительных ответов составляла 48%, а в 2007 году — 55%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет доля довольных условиями проживания достигает 84%, тогда как среди 25-34-летних она составляет 61%.

Главными причинами неудовлетворенности своими жилищными условиями россияне называют высокие расходы на оплату жилья и ЖКХ (40%) и нехватку жилой пощади (39%). Также недовольство вызывает некачественное предоставление услуг ЖКХ (18%), среди жителей сел и городов-миллионников эта доля выше (33% и 24% соответственно).

Почти каждый четвертый россиянин (23%) в ближайшие пять лет собирается приобрести жилье, что больше на 7 п. п., чем в 2007 году. Среди молодых людей от 18 до 24 лет — это 44%, среди 25-34-летних — 38%. Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, опрошенные в первую очередь планируют взять ипотечный кредит — 44% (22% в 2007 году). Каждый третий (34%) респондент собирается использовать собственные средства, а 24% думают о продаже имеющейся недвижимости для покупки нового жилья.

Инициативный всероссийский опрос проведен 9 августа 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке объемом 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС


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