Курс евро превысил отметку в 78 рублей

Рубль снизился по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже. Как ожидается, в среду Госдеп США объявит о новых санкциях против России по «делу Скрипалей».

Курс единой европейской валюты впервые с 13 августа превысил отметку в 78 руб. По состоянию на 10:45 мск евро стоил 78,33 руб. (+48 коп.).

Вырос и курс доллара. По данным на 10:45 мск, американская валюта подорожала на 47 коп., до 67,74 руб.

ЦБ в среду сообщил, что закупил для Минфина в понедельник валюту на 17,5 млрд руб. Закупки, приостановленные из-за резкого падения курса рубля, были возобновлены 17 августа.

До этого покупка валюты в последний раз проводилась 8 августа, притом в сокращенном объеме — на 8,4 млрд руб (в два раза меньше обычного).

Как ранее сообщал Государственный департамент США, 22 августа должны быть введены санкции против России, которые объясняются отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первые ограничения, которые должны вступить в действие в среду, подразумевают запрет на экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения. Дальнейшие ограничения будут введены, если в течение трех месяцев Москва не представит гарантии неприменения химического или биологического оружия. И эти санкции могут заключаться в снижении уровня дипотношений, сокращении объема внешней торговли и запрете «Аэрофлоту» летать в США.

​Обвал рубля начался утром 8 августа, после того как стало известно содержание законопроекта об антироссийских санкциях, подготовленного американскими сенаторами.

В Кремле при этом указывают, что волатильность рубля не мешает финансово-экономической системе страны быть «абсолютно стабильной».

Источник: РБК