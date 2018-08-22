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Депутат вывез на свою дачу оборудование с придомовой детской площадки в Краснообске

Прокуратура начала проверку — законно ли демонтировали качели и лесницы. Местные жители проследили путь срезанных конструкций от двора до дачи.(ВИДЕО)

22.08.2018 Фото: vk.com/eho_vashnila Нет комментариев

Депутат вывез на свою дачу оборудование с придомовой детской площадки в Краснообске

Горка поехала на дачу

В средствах массовой информации опубликованы сведения о демонтаже детского оборудования в р. п. Краснообск, которое, по словам местных жителей, переехало со двора многоквартирного дома на дачу местного депутата Лысикова.

-У меня нет слов! Подъехать, спилить, увезти на дачу. Забыв даже засыпать ямки где остались торчать трубы( пеньки ). А как же аварийность?! А как же безопасность?! Вот это власть. Блин…они же их не вкопают нормально…там же в земле по метру осталось… Лысиков же должен это понимать. Из положительного; хочется отметить, что каждый шаг задокументирован людьми! И как пилят, и как везут и видео Алексей и Вячеслав сняли отличное! — написал во «ВКонтакте» Эхо ВАСХНИЛа.

Депутат вывез на свою дачу оборудование с придомовой детской площадки в Краснообске

Детская площадка осталась голой

Прокуратура Новосибирского района в связи с изложенными в СМИ сведениями о демонтаже детских качелей с придомовой территории одного из домов в р.п. Краснообск и последующей их установки в СНТ «Тихие зори» проверит законность действий работников и должностных лиц администрации рабочего поселка.

-Прокуратурой района в администрации р.п.Краснообска запрошен акт осмотра детской площадки с целью оценки законности заключения комиссии. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Новосибирской области сегодня, 22 августа.

Видео Эха ВАСХНИЛа

Накануне сноса жители на голосовании категорически отказались отдавать территорию детской площадки под парковки, сообщает РЕН-ТВ.

Где раньше каждый день играли десятки детей, теперь вместо качелей одни железные пеньки. Средь бела дня без каких-либо предупреждений рабочие, вооружившись болгарками, начали крушить любимый аттракцион.

Экспертом по аварийности и главным идейным вдохновителем выступил местный депутат Александр Лысиков. Именно после его указаний и начали демонтаж площадки. Причина: качели якобы опасны для детей, но уже вечером они оказались в дачном поселке самого Лысикова и стали украшением детского двора, который чиновник построил для своих соседей. Здесь и горка, и турники — и, судя по виду, тоже не из магазина.

На логичный вопрос жителей домов, внезапно лишившихся детской площадки, будут ли новые качели на месте старых чиновник отвечает четко и понятно.

А голосовать двор должен был за новые парковки — на месте хоть и старенькой, но, как говорят жители, абсолютно безопасной площадки. В прошлый раз жители позволили себе этой инициативе депутата воспротивиться. Теперь, говорят, пожинают плоды: двор и без парковки, и без детской зоны. Конфликты с участием депутата вспыхивают едва ли не каждую неделю. Пока одни пытаются получить назад качели, другие собирают подписи за возвращение остановок. Их Лысиков тоже приказал снести. И снова — по причине аварийности.

Недовольные жители написали обращение главе администрации — потребовали показать бумаги, которые подтверждают негодность качелей. Ответ пришел сразу. Власти заверили, экспертиза проведена и обжалованию не подлежит. Но местные жители результатам удивились, говорят, если качели теперь в дачном поселке депутата, значит, с ними все в порядке. И показывают, есть гораздо большая проблема — площадки, которые действительно рассыпаются на глазах и срочно нуждаются в благоустройстве, но на них почему-то никто не обращает внимания.

Вся эта история заставила жителей соседнего микрорайона, которые тоже проголосовали против парковки, перейти почти на осадное положение. Теперь они не спускают глаз со своей площадки и уже организовали круглосуточное дежурство.


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