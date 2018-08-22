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За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс-сотрудницы ПФ Бердска

Суд учел их чистосердечное раскаяние. Они обещали, что «больше такого не повторится». Их бывшая начальница Елена Чуль, на оглашении приговора заявила, что «стариковский рубль — это святое». (ВИДЕО, ФОТО)

22.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 4 коммент.

За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс сотрудницы ПФ Бердска

Анна Телешова и Ольга Гришина отделались условным сроком

В среду, 22 августа, в Бердском горсуде судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор по  уголовному делу 43-летней Анны Телешовой и 47-летней Ольги Гришиной. Их, бывших сотрудниц бердского управления Пенсионного фонда, обвиняли в присвоении денег умерших пенсионеров и сирот.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке по ходатайству подсудимых — без их показаний, но изучают данные, характеризующие их личности, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. Для этого в суд на допрос вызвали свидетелей, в том числе начальника УПФР по Бердску Елену Чуль, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Стариковский рубль — это святое. Есть и пострашнее суд, — высказала свое отношение Елена Николаевна.

Она была в шоке, когда узнала о творившихся в ее ведомстве хищении и заявила, что такое случилось впервые за 15 лет работы.

За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс сотрудницы ПФ Бердска

Анну Телешову следствие называло организатором мошенничества

Бывшие сотрудницы бердского УПФР обвиняли в 10 преступных эпизодах — организация мошенничества и мошенничество с использованием своего служебного положения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По версии следствия, должностные лица бердского управления ПФ с конца 2014-го по 2017 год, используя свое служебное положение, похищали бюджетные средства, принадлежащие пенсионному подразделению, на сумму 284 212 рублей 41 копейка.

Гришиной назначили адвоката Евгения Смирнова. Интересы Телешовой представляла защитник Калинкина. Потерпевшей признана Ольга Панкратова. Во время судебного заседания оба фигуранта заметно волновались, стояли и сидели с понурыми головами.

По оглашенным в суде материалам дела, сначала Гришина и Телешова воровали по 16 тыс. рублей, потом их аппетиты выросли до 40 тыс. Гособвинитель Анна Белова, во всех подробностях описав каждый из 10 преступных эпизодов подсудимых, попросила суд назначить каждой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

С обвинением обе сидящие на скамье подсудимых согласились полностью.

За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс сотрудницы ПФ Бердска

У Ольги Гришиной были смягчающие обстоятельства

Адвоката ходатайствовали о рассмотрении дело в особом порядке, судья согласилась. Гособвинитель предложила рассмотреть листы томов уголовного дела с копией чека о возмещении ущерба, явкой с повинной, характеристиками, справками от наркологов и психиатров.

Судя по первому озвученному чеку, каждая из обвиняемых возместила по 90 тыс. рублей. Во втором значилась сумма 51 тыс. рублей.

-Очень раскаиваюсь в совершении преступления, — ответила на вопрос старшего помощника прокурора Бердска Анны Беловой Телешова. — Я сожалею о содеянном, понимаю, что доверия ко мне уже никого не будет. Прошу суд о снисхождении.

О раскаянии говорила и ее адвокат:

-Телешова обвиняется в совершении ряда преступлений с достаточно сложной квалификацией. Анна Борисовна сразу же написала явку с повинной, полностью признала вину и возместила ущерб. Это говорит о том, что она чистосердечно раскаялась и признала вину. Моей подзащитной действительно стыдно за то, что она совершила преступление.

В последнем слове Гришина обещала больше не воровать:

-Я очень сожалею о содеянном, больше такого не повторится.

Видео Марины Волковой

Ее поддержал адвокат Смирнов и просил суд об условном сроке:

-Моя подзащитная оступилась и совершила преступление. Она раскаялась, явилась с повинной, возместила ущерб. Прошу назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Смягчающим обстоятельством для Гришиной явилось наличие несовершеннолетнего ребенка на момент совершения преступления и болезнь мужа.

Видео Марины Волковой

В итоге суд назначил Телешовой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 10 месяцев. Гришину приговорили к 2 годам и 10 месяцем лишения свободы тоже условно с испытательным сроком 2,5 года.

За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс сотрудницы ПФ Бердска

В ходе судебного заседания

Как было дело

Следствие установило, что начальник отдела выплат Телешова организовала и руководила совершением преступлений подчиненным ей сотрудником Гришиной, которая являлась исполнителем.

Как организатор преступления начальник отдела выбирала из списка лиц, которым уже выплачены деньги в виде пенсий, конкретных пенсионеров и сумму, которую намеревалась похитить. Потом сообщала об этом специалисту-эксперту, которая вносила в список заведомо ложные сведения о недополучении указанными лицами пенсий, изменяла данные о номере расчетного счета пенсионеров, указывая номера расчетных счетов знакомых ей лиц, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых.

После поступления денежных средств из УПФ РФ на заранее указанные номера расчетных счетов в банке, обвиняемые деньги обналичивали и распределяли между собой. Как только хищения вскрылись, нечестные на руку сотрудницы уволились из Пенсионного фонда.

Видео Марины Волковой


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(4) Комментариев

  1. Никола

    Все правильно: украл в супермаркете бутылку кефира — тебе реальный срок, украл миллионы из бюджета — условный.

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    • Аноним

      «За хищение денег умерших пенсионеров по 3 года условно получили экс-сотрудницы ПФ Бердска»

      Это какая-то стимуляция воровства на госслужбе? Идите и больше не попадайтесь?

      Thumb up 8 Thumb down 2

  2. Аноним

    В ПФ Бердска через некоторое время будет новый начальник.

    Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Пенсионер

    вот поэтому и воруют,знают что пожурят и отпустят..жаль надо хоть годик дать на размышления было..

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