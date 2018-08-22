Сделают остановку возле СНТ «Заречное» в Бердске

На прошлой неделе поступило 63 заявления от жителей в общественную приемную мэрии Бердска. Всего с начала года было 1325 обращений.

Большая часть вопросов касалась транспортного и дорожного хозяйства, благоустройства и строительства, рассказала на совещании чиновников 20 августа начальник общественной приемной Юлия Линк. За прошедшую неделю исполнено 73 обращения, всего на исполнении 200. На дополнительном контроле общественной приемной главы находится 229 обращений граждан. 138 обращений находится на исполнении УЖКХ и КБУ.

— Одним из значимых вопросов, поднятым жителями, является оборудование остановочной платформы на участке между поселком Боровым и микрорайоном Раздольным в районе поворота на садовые общества. Данный вопрос будет рассмотрен службами.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, как обстоят дела с данным вопросом.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, остановочная площадка у СНТ «Заречное», место для ожидания пассажиров, сейчас отсутствует. Остановка там нужна, так как ближайшие, в поселке Боровом и микрорайоне Раздольном, удалены от пассажиров. Все поручения по этому виду работ были переданы в дежурные службы.

— Остановке быть, — заявила Нятина.

СНТ «Заречное» — остановка запрещена, сообщила читательница «Курьер. Среда. Бердск». Власти считают, что можно ходить пешком. Полезно для здоровья. Так было удобно, когда 7-ка останавливалась, теперь же приходится ходить до совхоза, что не всегда легко, учитывая, что тяжелые сумки несешь с дачи, отметила дачница.

Напомним, остановка по требованию запрещена. Общественному транспорту нельзя высаживать пассажиров в необорудованных местах без знаков, площадки и заездного кармана.