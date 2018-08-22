Сгорела «Волга» ранним утром в центре Бердска

Под утро в среду на ул. Горького в Бердске загорелся автомобиль ГАЗ-3110. Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, звонок о пожаре поступил в бердскую пожарную часть в 4:55.

-В результате пожара огнем повреждены внутренняя обивка заднего сиденья, правая задняя дверь и потолок. Автомобиль закопчен. В 5:06 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», «Волга» стояла у 9-этажки №14 на пересечении улиц Горького и Пушкина. Пожарные рассматривают поджог как одну из главных версий возгорания автомобиля. В причинах и обстоятельствах происшествия будут разбираться полицейские.