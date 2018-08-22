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Сожгли найденный в здании посольства РФ в Аргентине кокаин

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Сожгли найденный в здании посольства РФ в Аргентине кокаин

Наркотики уничтожили в крематории в присутствии аргентинского министра безопасности и российского посла.

22.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Сожгли найденный в здании посольства РФ в Аргентине кокаин

Правоохранительные органы Аргентины во вторник сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотики были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова.

«Это важное событие в рамках операции «12 королев», — отметила Буллрич. — Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз». По ее словам, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России».

«Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», — отметил Феоктистов.

В беседе с российскими журналистами Буллрич подчеркнула, что проведенная операция — «потрясающий пример сотрудничества между правоохранительными органами двух стран». «Бывший посол РФ Виктор Коронелли пришел в Министерство безопасности поздно вечером и сообщил нам, что есть основания считать, что в одном из зданий посольства находится кокаин. Мы сразу же позвонили жандармерии, и этой же ночью до 6 утра, когда должны были прийти люди, которые следят за этим помещением, мы провели замену кокаина мукой. Затем была долгая совместная работа жандармерии и полиции России», — сказала она.

«Операция продлилась 14 месяцев, и в какой-то момент мы уже думали, что они [преступники] не приедут за грузом, что они поняли, что кто-то что-то заподозрил. Однако все прошло успешно», — добавила Буллрич.

В конце февраля МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина (362 кг), обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В ходе следствия были задержаны шесть человек: трое в России (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), двое в Аргентине и один в Германии (организатор преступной группы Андрей Ковальчук). В июле Германия выдала Ковальчука России.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Говорят, Маша Захарова плакала… :-D :-D

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