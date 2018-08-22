КамАЗ снес три столба и оставил без связи всю зону отдыха Бердска

Необычное ДТП произошло в Бердске сегодня, 22 августа около полудня. КамАЗ снес три бетонных опоры уличного освещения, зацепившись за провода. Предположительно, водитель не опустил кузов самосвала, выехав на дорогу в районе лыжной базы «Метелица» возле Изумрудного городка в Бердске.
Автор видео Анастасия Солодкова
Экипаж ДПС, прибывший на место происшествия составляет протокол. Полицейские пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что произошедшее является ДТП, поскольку «участвует транспорт» и «задействована проезжая часть». Правоохранители перекрыли дорогу, пустив автомобили, в том числе пассажирские автобусы и маршрутки, по обочине вдоль «Метелицы».
На место выезжали сотрудники РЭС. Но оказалось, что электрических кабелей на упавших опорах нет. Есть только провода уличного освещения и связи. Сотрудник компании «Сибирские сети» заявил «Курьер. Среда. Бердск», что вся зона отдыха от места аварии до берега Обского моря осталась без связи и интернета.
-Он за наши провода и зацепился. Видите, черные все оборваны — 8 линий оптической связи. Будем восстанавливать, ведь все, что дальше к берегу все без связи — вся территория Бердского санатория, санатории и пансионаты, коттеджи на побережье, ул. Морская, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» представитель «Сибирских сетей».
Он предполагает, что на ремонт уйдет не менее 3-4 часов — пока протянут провода по земле. Восстанавливать столбы, вероятно, предстоит муниципальной организации «Горсвет», которой принадлежат опоры и провода уличного освещения.
Автор видео Анастасия Солодкова
Примечательно, что четвертый столб, стоящий рядом с упавшими тоже «еле дышит» — у него серьезно разрушено основание и он, скорее всего, тоже скоро рухнет.
Водитель КамАЗа Алексей отказался назвать организацию, в которой он работает. Он заявил «Курьер. Среда. Бердск», что трудится в частном порядке. Говорит, что ехал пустой. И не исключил, что с поднятым кузовом.
-Никакой конторы у меня нет. Как получилось? Может быть, низко провода висели. Я почувствовал, что зацепил провода. Возможно, кузов не опустил, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей. И сел в машину ДПС давать показания.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10