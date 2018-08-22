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КамАЗ снес три столба и оставил без связи всю зону отдыха Бердска

Предположительно, водитель самосвала не опустил кузов. Дорога в Красном соколе перекрыта. Полицейские составляют протокол о странном ДТП.(ВИДЕО, ФОТО)

22.08.2018 Нет комментариев

КамАЗ снес три столба и оставил без связи всю зону отдыха Бердска

Два столба упали на дорогу, один — на грузовик

Необычное ДТП произошло в Бердске сегодня, 22 августа около полудня. КамАЗ снес три бетонных опоры уличного освещения, зацепившись за провода. Предположительно, водитель не опустил кузов самосвала, выехав на дорогу в районе лыжной базы «Метелица» возле Изумрудного городка в Бердске.

Автор видео Анастасия Солодкова

Экипаж ДПС, прибывший на место происшествия составляет протокол. Полицейские пояснили «Курьер. Среда. Бердск», что произошедшее является ДТП, поскольку «участвует транспорт» и «задействована проезжая часть». Правоохранители перекрыли дорогу, пустив автомобили, в том числе пассажирские автобусы и маршрутки, по обочине вдоль «Метелицы».

На место выезжали сотрудники РЭС. Но оказалось, что электрических кабелей на упавших опорах нет. Есть только провода уличного освещения и связи. Сотрудник компании «Сибирские сети» заявил «Курьер. Среда. Бердск», что вся зона отдыха от места аварии до берега Обского моря осталась без связи и интернета.

-Он за наши провода и зацепился. Видите, черные все оборваны — 8 линий оптической связи. Будем восстанавливать, ведь все, что дальше к берегу все без связи — вся территория Бердского санатория, санатории и пансионаты, коттеджи на побережье, ул. Морская, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» представитель «Сибирских сетей».

Он предполагает, что на ремонт уйдет не менее 3-4 часов — пока протянут провода по земле. Восстанавливать столбы, вероятно, предстоит муниципальной организации «Горсвет», которой принадлежат опоры и провода уличного освещения.

Автор видео Анастасия Солодкова

Примечательно, что четвертый столб, стоящий рядом с упавшими тоже «еле дышит» — у него серьезно разрушено основание и он, скорее всего, тоже скоро рухнет.

Водитель КамАЗа Алексей отказался назвать организацию, в которой он работает. Он заявил «Курьер. Среда. Бердск», что трудится в частном порядке. Говорит, что ехал пустой. И не исключил, что с поднятым кузовом.

-Никакой конторы у меня нет. Как получилось? Может быть, низко провода висели. Я почувствовал, что зацепил провода. Возможно, кузов не опустил, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей. И сел в машину ДПС давать показания.


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