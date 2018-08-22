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Иск в 15 млн рублей предъявляет медучреждениям мать впавшего в кому после лечения зуба в Бердске

Дело начнут рассматривать в суде 4 сентября. Известный адвокат Юлия Стибикина представляет интересы Виктории Ермоленко.

22.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: vc.com Нет комментариев

Иск в 15 млн рублей предъявляет медучреждениям мать впавшего в кому после лечения зуба в Бердске

Антон Ермоленко почти полтора года прикован к постели

Намерена разобраться в суде, почему сын стал инвалидом жительница Бердска Виктория Ермоленко. Она подала исковое заявление в отношении областной клинической больницы и бердской ЦГБ. Бердчанка намерена взыскать с медучреждений компенсацию морального вреда в размере 15 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году визит к стоматологу обернулся для 27-летнего Антона Ермоленко гнойным воспалением. На операционном столе он перенес клиническую смерть. В результате впал в кому, в которой пребывал больше месяца. Последствиями этого стали постреанимационная болезнь головного мозга, гипоксическая энцефалопатия тяжелой степени тяжести, апалитический синдром, симптоматическая парциальная эпилепсия с вторично-генерализованными приступами. История бердчанина прошла в соцсетях и СМИ. Благотворители собрали для его реабилитации более 160 тыс. рублей. В состоянии Антона наблюдалась положительная динамика. Он вертел головой, реагировал на свое имя, потихоньку шевелил руками. В конце января прошел суд по установлению опекунства над Антоном его мамой. По завершению всех дел с документами, Виктория Анатольевна была намерена подавать заявление в суд, чтобы выяснить, как получилось так, что ее сын стал инвалидом. Известный адвокат Юлия Стибикина согласилась работать над их делом.

Первое заседание суда пройдет 4 сентября, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Ермоленко.

Виктория Анатольевна рассуждает по поводу заявленного иска в 15 млн рублей:

-Я не знаю, как измерять, что ребенок находится в таком состоянии. Сколько нам трудов, годов, лечения предстоит, чтобы встать на ноги. И не знаю, встанем ли вообще. Я вообще не знаю, как можно исчислять здоровье своего сына. Юристы — грамотные люди.

Недавно Антон Ермоленко проходил реабилитацию в Кольцово. Врачи сказали, что приехали они поздновато, нужно было это делать в ближайшие полгода после случившегося, отметила Ермоленко.

— Зато Антона обследовали. Сказали, что молодой, здоровый. Информация в мозг поступает. Нужно его теперь тормошить, «будить». Врач разрешила даже возить его на дальние расстояния. Нам теперь нужна длительная серьезная реабилитация в хорошей клинике, — поделилась Виктория Анатольевна.

По словам мамы Антона, глаза у сына живые, он хорошо слышит, к нему вернулась чувствительность. Недавно по совету врача Виктория Анатольевна сделала коллаж из фотографий Антона с друзьями, девчонками прямо на стене. И теперь он постоянно их разглядывает.

В том случае, если суд удовлетворит иск, все средства пойдут на реабилитацию Антона, уверила Ермоленко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональный следственный комитет организовал уголовно-процессуальную проверку по факту размещения в СМИ сведений, согласно которым летом 2017 года после лечения зубов в стоматологической поликлинике Бердска у Антона Ермоленко резко ухудшилось состояние здоровья, развилась флегмона шеи и он впал в кому.


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