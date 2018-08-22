Оборудовали парковки и детскую площадку по президентскому проекту во дворе многоэтажки в Бердске

17 августа во дворе дома №4 на улице Горького в Бердске состоялось открытие дворовой площадки. В торжественной обстановке жителей поздравили с окончанием ремонтных работ, которые велись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», глава города Евгений Шестернин, депутат Совета депутатов Алексей Праксин, представители администрации, руководитель Совета председателей ТОС Любовь Кудрикова, директор управляющей компании СКС Рамиз Масимов.

Мэр пожелал, «чтобы детская площадка была полна детьми», выразил благодарность жителям дома, вручил благодарственные письма администрации старшей по дому Дарье Савостьяновой и коллективу УК. Жители выступили с ответным словом и пообещали беречь свой благоустроенный двор.

В завершении устроили праздничную игровая программа для детей и взрослых, сообщает пресс-центр бердской мэрии.

По приоритетному проекту «Комфортная среда», на придомовой территории заасфальтировали дворовые проезды и тротуары, обустроили парковочные места, посеяли газон, установили бортовые камни, детскую и спортивную площадки.