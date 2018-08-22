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Сделай репост и получи фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»!

Например, наша читательница Елизавета Елисеева уже получила кружку, посвященную 15-летию издания. Имена счастливчиков назовем 31 августа.

22.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

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Сейчас идет розыгрыш: «Курьер. Среда. Бердск» дарит подписчикам группы ВКонтакте к Дню города Бердска 2 эксклюзивные кружки и 600 рублей на телефон.

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Имена счастливчиков станут известны 31 августа в 14.00 по местному времени.
1 и 2 место — кружка от Курьера
3, 4 и 5 места — 200 рублей на телефон.
Желаем удачи!

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Активы России на сотни миллионов долларов заморозили США Иск в 15 млн рублей предъявляет медучреждениям мать впавшего в кому после лечения зуба в Бердске КамАЗ снес три столба и оставил без связи всю зону отдыха Бердска

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