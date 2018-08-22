Сделай репост и получи фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»!

Сейчас идет розыгрыш: «Курьер. Среда. Бердск» дарит подписчикам группы ВКонтакте к Дню города Бердска 2 эксклюзивные кружки и 600 рублей на телефон.

Хотите получить подарок? Сделайте репост данной записи.

Имена счастливчиков станут известны 31 августа в 14.00 по местному времени.

1 и 2 место — кружка от Курьера

3, 4 и 5 места — 200 рублей на телефон.

Желаем удачи!

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