Лишь на 10 дней есть запасы топлива у котельной ТГК-1 в Бердске

За прошедшую неделю не изменились запасы топлива на ТГК-1, о чем сообщил директор котельной Антон Блинов сегодня, 22 августа, на штабе по подготовке к отопительному сезону в мэрии. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что директор ТГК-1 предлагал ранее КБУ второй путь расчета по соглашению, по которому с августа по декабрь КБУ должен выплатить часть долга в 130 миллионов рублей.

— У нас также 12 тонн угля и 4 тонны мазута. Ситуация не улучшится ни к 15, ни к 25 сентября — мы не сможем создать нормативный запас угля к отопительному сезону. Нас сегодняшний день КБУ нам должен 82 миллиона рублей. Динамика расчета КБУ нас совершенно не радует. Процент расщепления гораздо ниже установленного. Как в текущей ситуации мы или муниципалитет будем выкручиваться, я — не знаю, — заявил Антон Блинов.

В начале августа котельная провела конкурс на закупку угля, выявила победителя, однако подписывать договор не спешит — КБУ и администрация не дают письменных гарантий о расчете по долгам. Антон Блинов сообщил вице-мэру Владимиру Захарову, что завтра, 23 августа, последний день подписания договора на поставку топлива.

— Если мы завтра не подпишем договор гипотетически, и в конце августа у нас начнутся какие-то движения, опять же будет определённая процедура по подписанию контракта, которая займёт минимум полторы недели. Как мы знаем, сентябрь всегда дефицитный по вагонному парку. И какой там будет завоз у нас, я не знаю. Даже если сейчас вопрос начнёт решаться, нормативный запас на котельной мы увидим где-то в начале октября, — поделился своим мнением Антон Вадимович.

Вице-мэр Бердска по вопросам строительства и городского хозяйства Владимир Захаров ответил директору ТГК-1, что по его информации, расщепление процента долга идет согласно установленного процента. Однако по информации директора частной котельной, за последние три месяца поступления финансовых средства на расчетные счета ТГК-1 не соответствовали заявленным цифрам.

Антон Блинов сообщил, что в июле котельная получила 15,5% долга, если бы процент расщепления соответствовал норме, то расчетные счет котельной увеличился на 20 миллионов рублей.

— КБУ может поставить вам в вашу котельную партию угля в счет расчета долга, -предложил альтернативный вариант решения критичной ситуации Владимир Николаевич.

— Что касается августа, то если бы расщепление производилось автоматом, то на сегодняшний месяц на нашем расчетном счету сейчас было бы не 1,7 миллионов рублей. Мы предложения от КБУ о поставке угля не получали. Мы денег не видели, это бумага, — высказался Антон Вадимович.

Все же, чтобы исключить кризисную ситуацию Антон Блинов готов рассмотреть предложение и взаиморасчетов путем поставки угля комбинатом бытовых услуг при условии, что уголь будет соответствовать установленным нормативам топлива.

11 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что долг бердских коммунальщиков перед котельной составлял 178 млн рублей. Сейчас запасов топлива в частной котельной хватает только на 10 дней работы.