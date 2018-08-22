 «SOS» в Сибири: «Ростелеком» поддержал крупнейший аниме фестиваль

На протяжении 14 лет он объединяет косплееров, поклонников аниме, компьютерных игр, а также корейских, японских и китайских традиций.

«Ростелеком» выступил техническим партнером мероприятия, организовав в ДКЖ Wi—Fi для гостей фестиваля и обеспечив высокоскоростным интернет-соединением для проведения интерактивного конкурсного голосования и онлайн-трансляции, зрителями которой стали почти 40 тысяч человек по всей стране.

«Дворец культуры железнодорожников – знаковое место для культурной жизни города. Здесь проходят наиболее крупные события. Поэтому мы поддержали проведение такого масштабного сибирского мероприятия, организовав почти 17 часов онлайн-трансляции для всех, кто не мог лично присутствовать в эти дни в Новосибирске, но хотел увидеть своими глазами происходящее», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Программа фестиваля охватила все популярные направления культуры Восточной Азии: на протяжении двух дней на сцене проходил конкурс сценического и видеокосплея, танцевальные и караоке баттлы. На всей территории работали независимые площадки для геймеров, тематические зоны с онлайн-играми и ярмарка для поклонников комиксов, оригинальной атрибутики и крафтовых изделий. Кроме того, для гостей и участников «Siberia Otaku Saiten» была организована традиционная восточная чайная церемония.

В Новосибирске SOS базируется уже пятый раз: по мнению организаторов, ежегодное проведение события в одном городе это наиболее действенная механика привлечения заинтересованного сообщества. С 2005 года этот фестиваль проходил в Томске и Барнауле.

«Косплеем я занимаюсь уже более 10 лет. Первым любимым персонажем у меня был католический священник по фамилии Андерсон, так и прижилось это второе имя. Далее было очень много образов: от диснеевских принцев до нежити и нечисти. Сегодня я Жнец из абстрактной онлайновой игры. Я достаточно часто участвую во всех фестивалях, но SOS – это событие более высокого уровня. Многие люди готовятся к нему целый год», – рассказывает участник фестиваля Владимир «Андерсон».

В этом году «Siberia Otaku Saiten» объединил более 3 тысяч человек из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Хакасия и Горный Алтай.

«Я живу в Кемерове, на этот фестиваль приезжаю с 2012 года. Для меня участие в конкурсах фан-арта и косплея самое важное – здесь мы видимся с друзьями», — отмечает Людмила, ученица 10 класса.

«Сотрудничество с «Ростелекомом» позволило посетителям воспользоваться электронным голосованием за понравившихся конкурсантов, а качество канала интернета обеспечило трансляцию главной сцены в высоком разрешении», — подвел итог мероприятия организатор Алексей Сопов.