КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю
продам 2-комнаты в общежитие
продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам 2-к Лунная 24
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Активы России на сотни миллионов долларов заморозили США

Иск в 15 млн рублей предъявляет медучреждениям мать впавшего в кому после лечения зуба в Бердске

КамАЗ снес три столба и оставил без связи всю зону отдыха Бердска

Лишь на 10 дней есть запасы топлива у котельной ТГК-1 в Бердске

По поручению Путина создают самолет с вертикальным взлетом

Оборудовали парковки и детскую площадку по президентскому проекту во дворе многоэтажки в Бердске

Предлагают установить минимальную цену на коньяк в 500 рублей за пол-литра

Сделай репост и получи фирменную кружку «Курьер. Среда. Бердск»!

Секс в публичных местах разрешили в Мексике

Разрушается асфальт в школьных дворах Бердска

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Активы России на сотни миллионов долларов заморозили США

Также Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию, а санкционный в список по Северной Корее — две российские фирмы и шесть судов.

22.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Активы России на сотни миллионов долларов заморозили США
Вашингтон заморозил российские активы в стране на сотни миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении заместителя главы американского Минфина Сигал Манделькер.

Именно она ответственна за антироссийские санкции.

Документ появился незадолго до ее отчета в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Также Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию.

По ограничительные меры попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по Северной Корее две российские компании и шесть судов. Под санкционным давлением оказались компании «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга, а также суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», Патриот» и «Севастополь», все они ходят под флагом России.

Расхождения в оценке эффективности санкций

В американском министерстве финансов заявили, что США продолжат вводить антироссийские санкции, если «Москва не изменит свое поведение». При этом в ведомстве считают эффект от ограничительных мер заметным.

«Хотя злонамеренные действия России продолжаются, мы считаем, что авантюризм России оказался без сомнения ограничен осознанием того, что мы можем, применяя широкий спектр наших полномочий, причинить еще больше проблем, которые России придется понести в экономике», — отметила заместитель министра финансов.

По ее словам, влияние санкций ощущается далеко за пределами оказавшихся в списке юридических и физических лиц.

Она подчеркнула, что последовавшая за санкциями геополитическая напряженность повысила уровень неопределенности и снизила сумму местных и иностранных частных инвестиций в Россию. Чиновник завила, что с 2013 года общие иностранные прямые инвестиции снизились более чем на 5%, а прямые инвестиции из США — на 80%.

Ранее американские официальные лица, напротив, признавали, что политику России посредством санкций изменить не удалось.

Готовы ввести новые санкции

В то же время помощник госсекретаря Эшли Форд заявил, что США готовы к введению санкций против России за «вмешательство» в будущие выборы 2018 года.

«Мы ясно говорим, что будут последствия, и болезненные, если они (Россия) будут вести себя подобным неприемлемым образом», — сказал Форд на слушаниях в сенате.

В свою очередь, замминистра внутренней безопасности Кристофер Кребс подтвердил, что США рассматривают выборы как «потенциальную цель российских киберопераций».

После победы Дональда Трампа США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва эти обвинения опровергает.

На промежуточных выборах в ноябре 2018 года будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов США.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Активы России на сотни миллионов долларов заморозили США Иск в 15 млн рублей предъявляет медучреждениям мать впавшего в кому после лечения зуба в Бердске КамАЗ снес три столба и оставил без связи всю зону отдыха Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика