Кудрин: пенсии должны равняться 70% зарплаты

Размер пенсий в реальном выражении должен быть увеличен минимум на четверть и в перспективе составить до 70% от зарплаты, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме.

Он отметил, что предложения правительства по изменению пенсионного возраста позволят повысить размер реальных пенсий на 10% к 2024 году и на 25% — к 2034 году.

«Мы оценили предложения правительства по повышению пенсионного возраста. Я считаю, что нам необходимо сегодня ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть и впоследствии — на треть, при этом доводя коэффициенты замещения (соотношение среднего размера пенсии с размером средней заработной платы — прим. ТАСС) до 40%. С учетом добровольной составляющей, во всех странах накопительная пенсия составляет от 60-70% от заработной платы. Нам также нужно ставить эту задачу», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также выразил мнение, что концепция пенсионного закона еще будет обсуждаться. «Сегодня мы обсуждаем резонансный вопрос, мы оказались на принципиальной развилке, которая определяет будущее нашей страны. Казалось бы, сегодня мы уже должны были обсуждать детали, так как законопроект в первом чтении принят, но сегодня еще будут обсуждаться концептуальные вопросы», — сказал Кудрин.

Он отметил, что в последние годы уровень жизни пенсионеров стагнирует и даже снижается, при этом уровень пенсий «низкий и абсолютно недостойный нормальной жизни».

«Хочу напомнить, что в 2016 году мы не провели полную индексацию пенсий по инфляции и перестали индексировать пенсии работающих пенсионеров. По сути, мы подошли к черте, когда нужно решать, что делать. Но такую пенсию сохранять нельзя, нужен новый взгляд на ситуацию, новая концепция <…> Нельзя мириться с тем, чтобы оставлять пенсионный возраст как есть, потому что нам нельзя будет смотреть в глаза пенсионерам, которые по-прежнему останутся с такой пенсией и без перспектив улучшения жизни. Мы в таком положении сейчас находимся», — сказал Кудрин.

Вопрос на эту тему главе Счетной палаты задал спикер Госдумы Вячеслав Володин после завершения доклада Кудрина. «Учитывая, что вы являетесь одним из профессиональных экспертов, и тем более так детально проанализировали инициативу правительства, вопрос, который звучит на каждой встрече: могло ли правительство пойти по другому пути и могло ли правительство найти иное решение вопроса, который мы обсуждаем — вопроса повышения пенсий, повышения благосостояния наших граждан старшего поколения, есть ли такие у нас вообще пути и источники?» — обратился он к руководителю контрольного ведомства.

Глава Счетной палаты также отметил, что при сохранении нынешней системы пенсионного обеспечения уровень пенсий будет снижаться в силу изменений демографического характера.

Источник: ТАСС