«Ушел в отставку из-за прокурорских проверок глава ГЖИ по Новосибирской области»

Заявление об отставке Евгения Пономарева по собственному желанию было подписано врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 20 августа.

Как рассказал РБК Новосибирск глава пресс-службы регионального правительства Роман Кулаковский, глава Государственной жилищной инспекции Новосибирской области (ГЖИ) Евгений Пономарев снял с себя полномочия добровольно. Просьбу удовлетворил глава региона Андрей Травников. На данный момент, и.о. главы ГЖИ является Леонтий Коновалов, работавший до этого заместителем Пономарева.

По словам самого Пономарева, ему были предложены «интересные предложения по работе».

«Меня утомили проверки, переговоры. Поэтому принял такое решение», — рассказал Пономарев РБК Новосибирск.

Бывшему главе ГЖИ предложили вакансии в сферах строительства, консалтинга, ЖКХ. Часть проектов связаны с переездом в другой регион РФ. При этом он добавил, что проекты не связаны с госслужбой.

«Я пока думаю. Пока идут переговоры. Мне интересно в другом регионе поработать», — рассказал Пономарев.

В середине июня Управления Следственного комитета по Новосибирской области возбудило доследственную проверку в отношении Евгения Пономарева. Проверка проводилась по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Детали проверки в Следкоме разглашать отказались.

Пономарев сообщил, что проверка в его отношении связана с квартирой по адресу ул. Римского-Корсакова, 8. Помещение на момент возбуждения проверки находилось в жилом фонде. При этом в нем располагался магазин «Дуэт», принадлежащий супруге Пономарева. Участники рынка связывали ситуацию с проверками работы Госжилинспекции и лично Евгения Пономарева с разворачивающимся уже второй год противостоянием управляющих компаний на новосибирском рынке ЖКХ.

Также в мае этого года в Новосибирске прошел митинг «Против коррупции в ГЖИ НСО». Люди, пришедшие на митинг высказали недовольство работой Пономарева, который, по мнению участников акции, имел отношения с представителями холдинга «Мой коммунальной стандарт» (МКС). Летом прошлого года несколько глав новосибирских управляющих компаний обвинили руководство МКС в рейдерском захвате новосибирского рынка ЖКХ.

Пономарев сообщал, что его ведомство проверяли и ничего не нашли: «У нас за последний год проведено только прокурорских проверок штук 40 по разным фактам. Нами занимался СКР, областной ОБЭП. Инспекция в своих действиях законна и прозрачна. Об этом говорят все результаты проверок».

Евгений Пономарев с 1997 по 2008 гг. возглавлял разные отделы администрации Ленинского района Новосибирска. В 2008-11 гг. он работал замом главы района. В 2011 году он возглавил Ленинский район. С 2014 года. Пономарев был заместителем директора ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». В 2015 году он возглавил Государственную жилищную инспекцию региона.

Источник: РБК