«Покупать безопасные школьную форму и принадлежности научит Роспотребнадзор в Бердске»

Горячая линия по сборам в школу проходит в Бердске, сообщили в пресс-центре мэрии.

Во исполнение поручения Роспотребнадзора в Бердске в период с 16 августа по 3 сентября организована горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(38341) 2-14-96 с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, либо по адресу: Бердск, ул. Первомайская, 15/1.

На личный прием необходимо предварительно записаться по вышеуказанному телефону.