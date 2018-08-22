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Покупать безопасные школьную форму и принадлежности научит Роспотребнадзор в Бердске

Ведомство организовало горячую линию. До 3 сентября родителям школьников можно задать интересующие вопросы.

22.08.2018 Фото: ГИБДД Один комментарий

Покупать безопасные школьную форму и принадлежности научит Роспотребнадзор в Бердске

Многие бердские школы имеют свою форму

Горячая линия по сборам в школу проходит в Бердске, сообщили в пресс-центре мэрии.

Во исполнение поручения Роспотребнадзора в Бердске в период с 16 августа по 3 сентября организована горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(38341) 2-14-96 с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, либо по адресу: Бердск, ул. Первомайская, 15/1.

На личный прием необходимо предварительно записаться по вышеуказанному телефону.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Покупать безопасные школьную форму и принадлежности научит Роспотребнадзор в Бердске»

    За что Роспотребнадзор получает оклады? За выполнение своей работы по очистке от вредного и опасного товара? Или за то , что умничает , рассказывая , как должно быть? Почему в гейропе и америке нет таких проблем?

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