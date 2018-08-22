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По поручению Путина создают самолет с вертикальным взлетом

Проект по разработке нового летательного аппарата включили в госпрограмму вооружений по приказу верховного главнокомандующего.

22.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

По поручению Путина создают самолет с вертикальным взлетом

У России хорошие традиции военной авиации

Минобороны начало разработку нового самолета с вертикальными взлетом и посадкой, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума «Армия-2018».

По его словам, проект включили в госпрограмму вооружений по поручению верховного главнокомандующего.
«Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет. Концептуально такие работы ведутся в Минобороны с прошлого года», — сказал он.

Он отметил, что сроки создания нового самолета определяются технологическим циклом.

«Как правило, это семь-десять лет, если выходить в серию», — пояснил Борисов.

В СССР уже выпускали самолеты вертикальных взлета и посадки — более 230 истребителей Як-38. На смену ему должны были прийти Як-141, однако в 2004 году программу свернули. Самолет базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 («Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку»), которые продали за рубеж.

Источник: РИА Новости


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