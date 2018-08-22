Активы России на сотни миллионов долларов заморозили США
Иск в 15 млн рублей предъявляет медучреждениям мать впавшего в кому после лечения зуба в Бердске
КамАЗ снес три столба и оставил без связи всю зону отдыха Бердска
Лишь на 10 дней есть запасы топлива у котельной ТГК-1 в Бердске
По поручению Путина создают самолет с вертикальным взлетом
Оборудовали парковки и детскую площадку по президентскому проекту во дворе многоэтажки в Бердске
Предлагают установить минимальную цену на коньяк в 500 рублей за пол-литра
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