Разрушается асфальт в школьных дворах Бердска

В школьных дворах асфальтовое покрытие приходит в негодность
Большая работа предстоит по ремонту асфальтового покрытия на территории школ Бердска.
— Мы будем просить помощи у служб УЖКХ для того, чтобы составить заявку по асфальтовому покрытию территорий наших образовательных учреждений. Оно приходит в негодное состояние и не соответствуют требованиям безопасности, — сообщила на совещании чиновников 20 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.
Жанна Леонидовна отметила, что впереди стоит много задач, но самое главное, что все школы, детсады и учреждения дополнительного образования готовы принять детей в новом 2018-2019 учебном году.
— Учебный год мы начинаем в плановом штатном режиме, и надеюсь, что функционировать наши системы жизнеобеспечения будут также в штатном режиме, — подчеркнула Тузова.
Вице-мэр по соцвопросам Сергей Носов заострил внимание на том, что нужно составить общий реестр замечаний, довести это до руководителей образовательных учреждений и составить план мероприятий по устранению этих замечаний с финансированием по годам. Подать заявку в управление финансов на основании замечаний, особенно структур надзорных органов на устранение этих замечаний. Они несущественные, но все равно требуют финансирования, акцентировал Носов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в достойном ремонте нуждаются также школьные туалетные комнаты, коридоры и спортивные залы.
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