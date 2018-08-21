«Раздутым фейком» назвал доводы СК обвиняемый в пособничестве в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Сегодня, 21 августа, судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич продлила домашний арест пособникам экс-директора Комбината бытовых услуг Александра Кожина в «хищении воды» на 170 млн рублей — руководителю МК «Сибиряк» Владимиру Дыненкову и бывшему замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергею Оленичу на два месяца, до 26 октября.

Адвокаты Владимира Дыненкова и Сергея Оленича просили суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Судья оставила прежнюю меру пресечения для обвиняемых, однако адвокаты добились некоторого послабления для своих доверителей.

Автор видео Марина Волкова



Суд постановил, что Владимир Дыненков может посещать магазины для покупки продуктов и бытовых принадлежностей, оповещая об этом правоохранительные органы.

— Все вещдоки следствием изъяты, находятся в охраняемом помещении. Следствие тут же утверждает, что Оленич может их уничтожить. Но как? — поинтересовался у суда адвокат Каханов. — Неужели следствие думает, что Оленичу необходимо заниматься какой-либо преступной деятельностью? Хоть он и домашний, но арест — серьезное ограничение свободы. Прошу избрать иную меру пресечения для моего подзащитного — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Эта мера пресечения позволит окончить следствие законно. Либо расширить домашний арест, чтобы он мог звонить адвокату.

— Новых доводов у следствия нет, простые, надуманные и беспредельные вещи. Стыдно за Отечество, позор. Прошу хотя бы разрешить ежедневные часовые прогулки и посещение магазина три раза в неделю. Так как Дыненков живет один и в отдаленном районе. Так же прошу разрешить телефонные разговоры с защитником для координации процессуальных действий, — высказался адвокат Сергей Кречетов, защищающий Владимира Дыненкова.

В 17.40 судья ушла в совещательную комнату, а обвиняемые Оленич и Дыненков начали бурно обсуждать, что даже домашний арест предусматривает общение с защитой и прогулки.

— Всему своё время, кто-то понесёт за это ответственность, — уверенно заявил Сергей Оленич в эмоциональной полемике.

Владимир Дыненков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что по его мнению обвинение надуманное.

— Если нормально посчитать, то там нет этой суммы в 170 миллионов рублей. Врезанные трубы к бассейну не принадлежат МК «Сибиряк», здание закрыто и давно продано. Там в принципе никто водой не пользовался, — высказался Дыненков.

— Лет пять нужно лить воду, чтобы образовался такой долг, — уверены обвиняемые.

Сергей Оленич назвал в суде доводы следствия раздутым фэйком.

— Загранпаспорта у меня нет, недвижимости загородной тоже. Я родился в Таджикистане, но это не значит, что я там скроюсь от следствия. Обвинение раздуто, — выразил свою позицию в суде Сергей Оленич.

Автор видео Марина Волкова

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Дыненкова и Оленича суд арестовал 29 марта.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 360 тыс. рублей, считает следствие.

По решению областного суда, куда ходатайствовали адвокаты, с 3 июля Оленич и Дыненков находятся под домашним арестом.

В ближайшие дни суд примет решение о продлении меры пресечения (или изменении) обвиняемому в превышении должностных полномочий, повлекшем существенный ущерб муниципалитету, бывшему директору КБУ Александру Кожину. Он находится под стражей в СИЗО.