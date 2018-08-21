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600 человек обсуждают повышение пенсионного возраста 21 августа в Госдуме

Госдума получила более 100 поправок к правительственному законопроекту об изменениях пенсионной системы.

21.08.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

600 человек обсуждают повышение пенсионного возраста 21 августа в Госдуме

Госдума приняла в пером чтении закон о пенсионной реформе

Госдума получила более 100 поправок к правительственному законопроекту об изменениях пенсионной системы. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в преддверии парламентских общественных слушаний по этому вопросу.

«На данный момент к законопроекту инициированы более 100 поправок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на слушания по совершенствованию пенсионной системы прибыли представители всех регионов РФ. «Из них более 40 — председатели региональных законодательных собраний, 32 заместителя председателей заксобраний», — рассказали в пресс-службе палаты.

Там уточнили, что в слушаниях примет участие порядка 600 человек. В частности, в рамках мероприятия, которое откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступят руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, глава Общественной палаты Валерий Фадеев, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, руководители деловых объединений и представители профессионального сообщества.
Источник: ТАСС


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