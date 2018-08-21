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Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России

Будем стройнее: больше других сократили расходы жители городов до полумиллиона жителей, то есть такие, как Бердск.

21.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России

О морепродуктах многим приходится нынче мечтать

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*, в июле повседневные расходы россиян снизились всего на 0,6% по сравнению с июньскими показателями. Таким образом, с учётом официальной инфляции, равной в июле 0,3%, реальные траты семей уменьшились на 0,3%, пишет Ромир.

Стоит отметить, что при этом расходы домохозяйств на продукты значительно снизились по сравнению с июнем – более чем на тысячу рублей (с 8365 до 7348 рублей) или на 12,2%. Ранее исследовательский холдинг Ромир опубликовал данные о снижении среднего чека за одно посещение магазина. В то время как расходы на непродовольственные товары, напротив, возросли более чем на 800 рублей (с 7776 до 8609 рублей) или на 10,7%.
Вероятно, на показатели продолжает действовать сезонный фактор – многие россияне летом живут за городом или отправляются в отпуск. При этом они сокращают расходы на продукты, в частности, те, кто переезжает на дачу — за счёт овощей, фруктов и ягод с собственного огорода. Потребление же непродовольственных товаров в связи с сезонными изменениями скорее растёт, поскольку вместо продуктов отпускники и дачники активнее покупают другие категории товаров (в частности, средства личной гигиены, кремы, в том числе, и солнцезащитные, моющие средства и другие товары недлительного пользования).

Стоит отметить, что в сравнении с показателями прошлого года Индекс потребительской активности снизился, однако уменьшение составило незначительные 0,6%. Если же брать реальные, то есть очищенные от инфляции расходы россиян, то выясняется, что за последние 6 лет они не слишком отличаются друг от друга. Траты домохозяйств были гораздо ниже нынешнего значения Индекса только в июле 2012 года. Показатель ИПА июля 2016 и 2018 года полностью совпал, и оказался несколько ниже, чем аналогичные показатели 2013, 2014, 2015 и 2017 года.

Регионы

В июле траты увеличили только жители Сибири и Дальнего Востока. Рост составил 3,3%. Жители Северо-Западного и Приволжского федерального округа сохранили расходы на уровне прошлого месяца. Незначительное падение Индекса показали Южный и Уральский федеральный округ – на 1,2% и 0,8%. Самое значительное уменьшение трат на повседневные товары произошло в Центральном округе – на 5,5%.

Города

В городах-«миллионниках» снижение показателя составило 1,5%. В городах с населением от полумиллиона до миллиона человек Индекс потребительской активности остался на прежнем уровне. Больше других повседневные расходы сократили жители городов с населением до полумиллиона человек – на 1,9%.

ИПА: доходные группы

Из представителей разных групп по уровню дохода наиболее значительно траты за месяц сократили люди со средними доходами. Их Индекс потребительской активности снизился на 2,6%. Россияне с высокими доходами сократили повседневные траты на 1,3%. А вот группа с низкими доходами в июле, напротив, показала повышение потребительской активности – на 3,9%.

От редакции: порадуем хоть ваши глаза красивой едой)

Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве РоссииОтличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России

 


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(1) Комментарий

  1. коллега

    Кто объяснит зачем такое количество еды? Посмотреть на то что можно было бы покушать?

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