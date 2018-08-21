Чуть не утонул мужчина в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

Утонул мужчина 20 августа в бассейне парка семейного отдыха «Ремикс» в Бердске. Об этом сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск». По словам бердчнина, это случилось около 16.00. Его супруга и дети видели, как мужчину подняли со дна бассейна и увезли на скорой помощи. в Это время в парке было очень много народа.

В отделении скорой помощи бердской горбольницы подтвердили факт выезда «скорой» в парк отдыха «Ремикс». Мужчина жив, ему оказали помощь и отвезли в больницу, сообщили медработники.

Напомним, что эти летом порвался один из бассейнов парка и вода выбежала в акваторию Бердска.