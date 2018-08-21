КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю
продам 2-комнаты в общежитие
продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам 2-к Лунная 24
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Раздутым фейком» назвал доводы СК обвиняемый в пособничестве в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

600 человек обсуждают повышение пенсионного возраста 21 августа в Госдуме

«Калашников» показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России

Информаторы будут получать деньги от МВД

По конкурсу за зарплату в 45 тыс. рублей ищет директора Центра размещения муниципального заказа власть Бердска

ОНФ: отсутствуют нормативы затрат на дорожное строительство в Бердске и Искитиме

Зарастет грязью без хозяина сквер Молодежи в Бердске

Чуть не утонул мужчина в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

Обвинение: Подозреваемый в «воровстве воды» у КБУ Бердска связан с криминальными авторитетами Бачуриным и Григорьевым

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Чуть не утонул мужчина в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

Пострадавшего подняли со дна бассейна и на «скорой» доставили в больницу Бердска, где провели реанимацию.

21.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Чуть не утонул мужчина в бассейне парка Ремикс в Бердске

20 августа в парке «Ремикс» было много народа

Утонул мужчина 20 августа в бассейне парка семейного отдыха «Ремикс» в Бердске. Об этом сообщил читатель «Курьер. Среда. Бердск». По словам бердчнина, это случилось около 16.00. Его супруга и дети видели, как мужчину подняли со дна бассейна и увезли на скорой помощи. в Это время в парке было очень много народа.

В отделении скорой помощи бердской горбольницы подтвердили факт выезда «скорой» в парк отдыха «Ремикс». Мужчина жив, ему оказали помощь и отвезли в больницу, сообщили медработники.

Напомним, что эти летом порвался один из бассейнов парка и вода выбежала в акваторию Бердска.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Раздутым фейком» назвал доводы СК обвиняемый в пособничестве в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске 600 человек обсуждают повышение пенсионного возраста 21 августа в Госдуме «Калашников» показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

(2) Комментариев

  1. Иван

    Отвратительная работа бассейна. Молодые люди тонут,а спасатели отсутствуют.Закрыть бассейн и руководство уволить с волчьим билетом,а затем осудить и посадить

    Thumb up 13 Thumb down 1

  2. Елена

    Мы, родственники и друзья пострадавшего, просим откликнуться очевидцев, и людей оказавших помощь. Благодарим всех кто помог и просим позвонить по тел. 8913-201-40-30

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика