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ОНФ: отсутствуют нормативы затрат на дорожное строительство в Бердске и Искитиме

По мнению фронтовиков, стоимость ремонта дорожных объектов по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Бердске сопоставима со стоимостью ремонта более крупных магистралей, к примеру, в Новосибирске.

21.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

ОНФ: отсутствуют нормативы затрат на дорожное строительство в Бердске и Искитиме

В ямочном ремонте дороги Бердска нуждаются постоянно

Контрольно-счетная палата города Искитима подтвердила выводы активистов Общероссийского народного фронта об отсутствии нормативов затрат на дорожное строительство в муниципальном образовании. По мнению общественников, обратившихся за разъяснениями в контрольные органы муниципальных образований региона, отсутствие подобных нормативов ведет к необоснованному расходованию бюджетных средств в дорожной сфере.

Вопрос о необходимости обеспечения нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, а также правил расчета размера ассигнований местного бюджета активисты Народного фронта поднимали еще в 2015 г.

«Подобные полномочия органов местного самоуправления предусмотрены федеральным законодательством, в частности ФЗ-257. Мониторинги эффективности расходования бюджетных средств на дороги, которые мы проводим в Новосибирской области, показали, что многие муниципальные образования и городские поселения это требование федерального закона игнорируют. При отсутствии нормативов расходование бюджетных средств на дороги рассчитывается исходя из субъективных оценок и, как правило, не может обеспечить должную эффективность и рачительность», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Новосибирской области Александр Стефанов.

Так, в ходе мониторинга эксперты ОНФ обратили внимание на то, что стоимость ремонта дорожных объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Бердске сопоставима со стоимостью ремонта более крупных магистралей, к примеру, в Новосибирске. «Предположительно, одной из причин этому стало отсутствие нормативов. Естественно, это ведет к необоснованному удорожанию строительства, при этом на средства БКД выполняются работы по благоустройству, укладке брусчатки, высадке аллей. Безусловно, и это делать необходимо, но в рамках других программ и проектов, тем более что дорог, не отвечающих требованиям безопасности, и в Искитиме, и в Бердске немало», – считает Стефанов.

Общественники направили соответствующие запросы в надзорные и контрольные органы нескольких муниципальных образований, входящих в Новосибирскую агломерацию, – в Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово и Искитим. «Пока наши выводы подтвердила лишь КСП Искитима, в других городах контрольно-счетные палаты такой информацией не располагали и запланировали соответствующую проверку. Кроме того, мы ждем ответ от прокуратуры и контрольного управления Новосибирской области», – отметил Стефанов.

Активисты Народного фронта выступают за наличие нормативов затрат при реализации государственных и муниципальных дорожных программ по всем муниципальным образованиям Новосибирской области. «Требование федерального законодательства должно исполняться неукоснительно всеми владельцами автомобильных дорог общего пользования, это позволит повысить эффективность бюджетных расходов на дорожное строительство», – отметил Стефанов.

Источник: ОНФ


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