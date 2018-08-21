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С вас собирают деньги на ремонт в детсадах?

Может, редакция осветит данную тему, на что выделяют средства и должен ли делаться косметический ремонт после выпуска.

21.08.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Уважаемые родители деток, которые идут в этом году в детский сад, подскажите, приходится ли вам своими силами и за собственные средства делать ремонт в группе, с заменой линолеума, после выпускников, мыть окна, ремонтировать участок, за свой счет ставить забор, или это только в некоторых детсадах так грамотно разводят родителей. Может, редакция осветит данную тему, на что выделяют средства и должен ли делаться косметический ремонт после выпуска.

 


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(5) Комментариев

  1. Родитель

    Никто никого ни к чему не принуждает. У нас в саду воспитатели озвучивают, что было не лишним сделать в группе или на площадке, без ультимативных требований. Родители всё это обсуждают в группах в мессенджерах и решают, будут ли собирать на это деньги или нет. В итоге, при положительном решении, род комитет собирает средства. И родители, и воспитатели участвуют в обустройстве территории. Большинство необходимых работ, конечно приводится за счёт бюджетных средств. А все остальные хотелки, не входящие в обязательный перечень необходимых благ, удовлетворятся за счет родителей. Опять же с их согласия.

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    • Аноним

      Если хотите,чтобы дети находились в более комфортных условиях,то делайте ремонт,а если привыкли жить как попало,то и так сойдет.Не скупитесь,все для своих деток.

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      • Аноним

        Зачем вы тогда ведете ребенка в муниципальный детский сад? Не скупитесь, ведите дитя и несите деньги в частные сады, развивающие центры, наймите няню, гувернантку. Нет? Ах да, ваши хотелки, да за счет 25-30 родителей, да с лозунгами- все лучшее детям — так же дешевле.

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  2. Знайка

    Не законно собирать деньги с родителей в дет.садах и школах. Бюджет достаточно выделяет средств на содержание, заведующие и директора прикрываются родительскими комитетами и попечительскими советами. Сообщайте в управление образования о поборах.

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