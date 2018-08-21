С вас собирают деньги на ремонт в детсадах?

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Никто никого ни к чему не принуждает. У нас в саду воспитатели озвучивают, что было не лишним сделать в группе или на площадке, без ультимативных требований. Родители всё это обсуждают в группах в мессенджерах и решают, будут ли собирать на это деньги или нет. В итоге, при положительном решении, род комитет собирает средства. И родители, и воспитатели участвуют в обустройстве территории. Большинство необходимых работ, конечно приводится за счёт бюджетных средств. А все остальные хотелки, не входящие в обязательный перечень необходимых благ, удовлетворятся за счет родителей. Опять же с их согласия.
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Если хотите,чтобы дети находились в более комфортных условиях,то делайте ремонт,а если привыкли жить как попало,то и так сойдет.Не скупитесь,все для своих деток.
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Зачем вы тогда ведете ребенка в муниципальный детский сад? Не скупитесь, ведите дитя и несите деньги в частные сады, развивающие центры, наймите няню, гувернантку. Нет? Ах да, ваши хотелки, да за счет 25-30 родителей, да с лозунгами- все лучшее детям — так же дешевле.
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Я на своих детей денег не жалею.
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Не законно собирать деньги с родителей в дет.садах и школах. Бюджет достаточно выделяет средств на содержание, заведующие и директора прикрываются родительскими комитетами и попечительскими советами. Сообщайте в управление образования о поборах.
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