С вас собирают деньги на ремонт в детсадах?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаУважаемые родители деток, которые идут в этом году в детский сад, подскажите, приходится ли вам своими силами и за собственные средства делать ремонт в группе, с заменой линолеума, после выпускников, мыть окна, ремонтировать участок, за свой счет ставить забор, или это только в некоторых детсадах так грамотно разводят родителей. Может, редакция осветит данную тему, на что выделяют средства и должен ли делаться косметический ремонт после выпуска.