Башар Асад подарил медальоны вдове и дочери погибшего в Сирии летчика Валерия Матвеева из Бердска

Президент Сирии Башар Асад с женой оказали почести и уважение родным российских военных, погибших ради восстановления мира в Арабской Республике. Среди пяти семей из России, приглашенных в Дамаск, жена и дочь погибшего штурмана Валерия Матвеева из Бердска Новосибирской области.

Приглашение посетить страну получили жена и дочь штурмана авиабазы в Новосибирске, военного из Бердска Валерия Матвеева, который дважды выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. 31 декабря 2017 года его вертолет потерпел крушение, осуществляя конвой вертолета Ми-8 в провинцию Хама.

В состав делегации вошли: родители российского пилота Героя России Су-25 Романа Филиппова (когда самолет сбили над Идлибом, он отстреливался до последнего, а потом взорвал себя гранатой вместе с нападавшими террористами); жена и дети Героя России Марата Ахметшина (военный советник-артиллерист погиб в бою с террористами, спасая боевых товарищей); жена и сын Героя России Олега Пешкова (его самолет был сбит турецкими истребителем, летчика расстреляли во время его приземления); дочь медицинской сестры Надежды Дураченко, погибшей во время обстрела террористами госпиталя в Алеппо.

Страна сильных духом

Родственники российских военных посетили резиденцию главы Сирии, где встретились с руководителем страны Башаром Асадом и его супругой Асмой. Гости из России возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, пообщались с семьями сирийских военных, а также побывали на встрече с духовными лидерами.

— Мы убедились, что в Сирии чтут память военнослужащих из разных стран, которые отдали свои жизни за независимость их страны.

Там очень ценят дружбу с Россией и уважают российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях по уничтожению террористической организации, — отметила Лариса Матвеева, жена погибшего штурмана Валерия Матвеева.

Лариса Васильевна ездила в Сирию со средней дочерью Лизой. Конечно, сибиряки немного опасались ехать: все-таки в стране только что закончились боевые действия. Все прошло благополучно. Напротив, люди получили массу приятных впечатлений от путешествия и общения с сирийцами.

— Это очень гостеприимные, позитивные люди, нас окружили вниманием, преподнесли кучу подарков. Подарили красивый фотоальбом, скатерти с национальной вышивкой, мальчикам золотые браслеты, а девочкам цепочки — на них медальон с именем владелицы на арабском языке. Вручили несколько бутылок вина, — рассказала Лариса Матвеева. — Со стороны президента и его жены не чувствовалось никакого высокомерия.

Руководитель республики и его жена спокойные люди без пафоса. Бросилось в глаза, что президент очень высокий, более 180 см.

Жена Асада, как и говорят, невероятная красавица. С Башаром Асадом мы фотографировались, Асма обнимала каждого из российских семей, особенно детей. Одной из девочек подарила котенка.

Поездка на авиабазу

За несколько дней пребывания в республике состоялись разные встречи и события. Пожалуй, самой трогательной получилась поездка на авибазу в Хмеймим.

— Мы возложили цветы к памятнику военнослужащим, погибшим в Сирии. Зашли в кимбы – это такие вагончики, где жили летчики.

Нас даже свозили на стоянку вертолетов, откуда летчики поднимались в воздух. Отсюда Валера отправился на свое последнее боевое задание и не вернулся.

Я прошлась по той земле, по которой он делал свои последние шаги живым, — рассказала Лариса Матвеева.

Конечно, поездка в Сирию вновь всколыхнула в Ларисе ту боль, которая совсем еще свежа и невыносима. Но она не жалеет, что согласилась и побывала в метах службы и гибели мужа.

— Мне было приятно, что нас нашли, пригласили. Приятно осознавать, что наших мужей помнят и в России, и в Сирии. Что чтят память не только военных, которые удостоены звания Героя России. Мой муж всю жизнь отдал армии, служил в горячих точках, себя не жалел, с утра до вечера пропадал на работе. И его преданность Родине также оценили: документы на награждение Орденом Мужества уже подписаны. Я горжусь своим мужем и очень благодарна правительству Сирии, где наших мужчин чествовали как настоящих героев.

А еще Лариса Васильевна рассказала, что в Москве ей удалось встретиться с художницей, которая создает историческую серию портретов военнослужащих, ветеранов боевых действий. Передала ей материалы о штурмане Матвееве. Художница будет рисовать с фотографий, и через два года состоится выставка, на которую приглашена Лариса.

Источник: vn.ru