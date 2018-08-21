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Чаще страдают психическими расстройствами на Алтае и на Чукотке

Самый низкий уровень психбольных на Северном Кавказе.

21.08.2018 Один комментарий

Чаще страдают психическими расстройствами на Алтае и на Чукотке

Самый высокий уровень заболеваемости — в Алтайском крае, Чукотском и Ненецком АО, самый низкий — на Северном Кавказе.

В России стали реже диагностировать психические расстройства. По итогам прошлого года заболеваемость упала на 6%. По данным Минздрава, чаще всего новые случаи выявляли в Алтайском крае, на Чукотке и в Ненецком автономном округе, реже всего — в кавказских республиках. Эксперты напоминают, что алкоголизм также считается психическим расстройством, а на северо-востоке страны сильны традиции застолий. В Алтайский край едут лечиться со всей страны, что портит статистику, поясняют медики.

Заболеваемость психическими расстройствами в России составила 416,9 случая на 100 тыс. населения в 2017 году, зафиксировали в Минздраве. Это на 6% меньше, чем годом ранее, указано в докладе ведомства, с которым ознакомились «Известия».

По данным министерства, чаще всего психические расстройства фиксировали в Алтайском крае —1207 новых случаев на 100 тыс. населения. Далее следуют Чукотский (835 случаев) и Ненецкий (819,4) автономные округа. В правительствах субъектов оперативно не ответили на вопрос «Известий» о причинах роста заболеваемости и мерах по исправлению ситуации.

Реже всего в прошлом году психические расстройства выявляли в Ингушетии — заболеваемость составила 102 случая на 100 тыс. населения. Также минимальные показатели в Чеченской Республике (127,2) и Северной Осетии — Алании (194).

При общей тенденции к снижению заболеваемости число пациентов с психическими расстройствами всё еще остается на высоком уровне. В среднем по стране на каждые 100 тыс. населения приходится 4,3 тыс. людей с психическими болезнями. Больше всего таких пациентов в Чукотском автономном округе — 9,4 тыс. на 100 тыс. населения, то есть фактически каждый десятый. Далее следуют Алтайский край (7,6 тыс.) и Еврейская автономная область (6,6 тыс.).

Северо-восточные и северные регионы, такие как Чукотский и Ненецкий АО, отличаются тяжелым климатом, поэтому там зафиксировано больше всего случаев психических расстройств, считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

— В этих регионах недостаточно солнца, низкая температура воздуха, нарушен световой режим — то есть короткий день и длинная ночь. Уровень урбанизации крайне низкий, у населения мало возможностей для развлечения. Кроме того, там наблюдается однообразное питание, нехватка овощей и фруктов, зелени, из-за чего не хватает многих витаминов, — пояснил эксперт.

Комплекс этих факторов может привести к психическим расстройствам, добавил он.

Что касается Алтайского края, там природа богатая и красочная, поэтому многие россияне приезжают лечиться в этот регион. Частично из-за этого портится статистика по заболеваемости, отметил доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

— Однако в основном влияет на статистику в Алтайском крае малый народ шорцы. У них отсутствует фермент алкогольдегидрогеназа, который отвечает за расщепление алкоголя в организме. Но они очень много пьют. Поэтому наблюдаются психические расстройства, дети рождаются уже с патологическими отклонениями и врожденными заболеваниями, — пояснил эксперт.

В Чукотском, Ненецком АО и Еврейской автономной области также наблюдается высокое потребление алкоголя, рассказал руководитель отделения информатизации и системного анализа в психиатрии Московского НИИ психиатрии Минздрава России Александр Немцов.

— Вклад алкоголя в развитие психических отклонений у человека крайне высок. Целый ряд психических заболеваний связан с алкоголем, — рассказал эксперт.

При этом на Кавказе население мало пьет, ведет более здоровый образ жизни, поэтому не имеет таких проблем, добавил он.

Как писали «Известия», в психиатрии действует правило, согласно которому тяжелые психические расстройства встречаются редко, а легкие — часто. Из тяжелых заболеваний наиболее распространена шизофрения, ею страдает примерно 1% населения. Это число одинаково для всех времен и народов. Самые распространенные психические расстройства — тревожно-депрессивные. Многие люди переносят их «на ногах», к врачам не обращаются и на статистику заболеваемости такие случаи влияния не оказывают.

Источник: Известия


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да ну на :-D :-D :-D Чаще всего страдают в мацкве :-D

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