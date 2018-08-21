Обвинение: Подозреваемый в «воровстве воды» у КБУ Бердска связан с криминальными авторитетами Бачуриным и Григорьевым

Сегодня, 21 августа, судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич рассматривает меру пресечения пособникам в «хищении воды» — руководителю МК «Сибиряк» Владимиру Дыненкову и бывшему замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергею Оленичу.

Обоим инкриминируют пособничество в превышении должностных полномочий экс-директора Комбината бытовых услуг Александра Кожина. По версии следствия Кожин «простил» долги за потребленную воду МК «Сибиряк» на 170 млн рублей, чем причинил существенный ущерб муниципалитету.

25 августа истекает очередной срок ареста всех троих фигурантов уголовного дела.

Напомним, что Дыненков и Оленич находятся под домашним арестом с 3 июля по решению областного суда, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении, передавал «Курьер. Среда. Бердск». По словам Евгения Нахабина, адвоката Александра Кожина, он будет ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения — на домашний арест 23 августа, когда суд рассмотрит меру пресечения обвиняемого.

Следствие еще не готово передать дело прокурору на утверждение обвинительного заключения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

-Расследование еще продолжается. Оно не завершено — это 100%, — прокомментировал Чечулин.

В суде 21 августа адвокат Дыненкова Игорь Каханов ходатайствовал о смягчении меры пресечения для своего подзащитного — под подписку о невыезде. Аналогичное ходатайство передал суду защитник Оленича, ссылаясь на плохое состояние здоровья своего доверителя.

Однако гособвинитель Анна Белова просит продлить обоим домашний арест до 26 октября.

-Необходимо выполнить следственные и процессуальные действия. Необходимо провести очные ставки между фигурантами дела, допросить свидетелей. Обвиняемые фигуранты имеют заграничные паспорта, могут скрыться в страны, экстрадиция из которых затруднена и невозможна. В апреле этого года, по данным ФСБ, пытался выехать за границу. Прошу не изменять меру пресечения Оленичу и Дыненкову, чтобы они не скрылись от уголовной ответственности, не оказывали давление на свидетелей,- аргументировала старший помощник прокурора Бердска Анна Белова, отметив особо, что Оленич поддерживает связь с криминальными авторитетами Бачуриным и Григорьевым, которые, по версии обвинения, могут оказать давление на свидетелей.

— Все вещдоки следствием изъяты, находятся в охраняемом помещении. Следствие тут же утверждает, что Оленич может их уничтожить. Но как? — поинтересовался у суда адвокат Каханов. — Неужели следствие думает, что Оленичу необходимо заниматься какой-либо преступной деятельностью? Хоть он и домашний, но арест — серьезное ограничение свободы. Прошу избрать иную меру пресечения для моего подзащитного — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Эта мера пресечения позволит окончить следствие законно. Либо расширить домашний арест, чтобы он мог звонить адвокату

— Новых доводов у следствия нет, простые, надуманные и беспредельные вещи. Стыдно за Отечество, позор. Прошу хотя бы разрешить ежедневные часовые прогулки и посещение магазина три раза в неделю. Так как Дыненков живет один и в отдаленном районе. Так же прошу разрешить телефонные разговоры с защитником для координации процессуальных действий, — высказался адвокат Сергей Кречетов, защищающий Владимира Дыненкова.

В 17.40 судья ушла в совещательную комнату, а обвиняемые Оленич и Дыненков начали бурно обсуждать, что даже домашний арест предусматривает общение с защитой и прогулки.

— Всему своё время, кто-то понесёт за это ответственность, — уверенно заявил Сергей Оленич в эмоциональной полемике.

Судья Татьяна Васюхневич огласила решение: продлить домашний арест обоим на 2 месяца — до 26 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Дыненкова и Оленича суд арестовал 29 марта.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 360 тыс. рублей, считает следствие.