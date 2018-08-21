Опасной не считается «зебра» у ТЦ «Орбита», где «Нива» сбила женщину с коляской в Бердске

По поручению главы Бердска Евгения Шестернина данному месяц назад, комиссия по безопасности дорожного движения и вице-мэр Бердска по городскому хозяйству и строительству проанализировали, является ли пешеходный переход вблизи ТЦ «Орбита» на пересечении улиц Космическая и Лунная местом концентрации ДТП.

— Проезжая часть — это зона повышенной опасности, в принципе нахождение в этой зоне опасно. Дед, который сбил женщину на этом пешеходном переходе, был после инсульта. Люди после инсульта — это малые дети. Этот диагноз в 70 лет несет в себе очень тяжелые последствия. Мы на комиссии по ПДД рассмотрим вопрос, что после инсульта необходимо проходить повторно водительскую комиссию. Ведь хоть 10 светофоров поставь на пешеходном переходе, если за рулем будут сидеть люди после инсульта, он в принципе будет опасен. До сих пор этот переход не являлся местом концентрации ДТП, сейчас ГИБДД даст справку о том, что попал ли этот переход в зону концентрации ДТП или нет, — сообщил 21 августа «Курьер. Среда. Бердск» вице- мэр Владимир Захаров.

Он отметил, что на месте этого пешеходного перехода светофор необходим, но от того, что чиновники будут совещаться светофор не появится.

— Этот вопрос уже давно обсуждается. Есть проект, реализация которого зависит от финансирования. Если на следующий год продолжение улицы Лунной будет включено в программу «Комфортные и безопасные городские дороги», то светофор там установят, — подытожил Владимир Николаевич.

Напомним, что 19 июля на зебре вблизи ТЦ «Орбита» произошло ДТП, в котором пострадала женщина. 70-летний водитель «Нивы» буквально протащил женщину по асфальту. Пострадавшая Юлия успела протолкнуть коляску на тротуар, в которой находился ее ребенок. Почти две недели она находилась в коме.

Не так давно женщину перевели из реанимации в отделение травматологии центральной городской больницы Бердска. Сейчас ее опрашивают сотрудники ГИБДД, которые в скором времени проведут медицинскую экспертизу. После этого сотрудники ГИБДД передадут материалы дела в следственный комитет, где станет известно возбудят уголовное дело в отношении 70-летнего водителя «Нивы» или нет.

На аппаратном совещании в администрации Бердска после происшествия на дороге мэр города Евгений Шестернин дал поручение своим замам и комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать, является ли этот пешеходный переход местом повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Необходимо понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.