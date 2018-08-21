«Дошираком» и туалетной бумагой могут помочь заключенным жители Бердска

Помочь осужденным и членам их семей просит новосибирский филиал благотворительного фонда «Русь сидящая» жителей Бердска.

Для некоторых людей, оказавшихся в колониях, благотворительный фонд остается последней инстанцией, куда они могут обратиться за помощью. У всех у них непростая судьба. От кого-то отказались родные и близкие, у кого-то они ушли из жизни, а у кого-то их и вовсе не было. Некоторые осужденные отбывают длительные сроки и за 12-15 лет теряют все социальные связи. Иногда обращаются за помощью и родные заключенных.

— К нам в новосибирский филиал пришла девушка. С бедой. Гражданского мужа посадили в тюрьму, по народной статье (хранение наркотиков, — прим. ред.). Мужа забрали в тот момент, когда она была в роддоме, у Маши появился сын. Любимый и долгожданный. Маша — статная, высокая, крепкая. Настоящая русская женщина. В моем представлении именно такие коней на скаку останавливают и в избы горящие входят. Собственно так и было всегда, Маша всегда всем помогала. Просто потому что могла и хотела помогать. И ничего за это не просила. Никогда. Но вот сейчас оказалась в такой ситуации, что помощь нужна ей. Но у Маши проблема: она не умеет просить, никогда не просила никого и ни о чем. Но она нуждается. Когда пришла к нам, она еще жила на съемной квартире в Новосибирске, но оплачивать аренду скоро стало нечем и пришлось уехать в деревню к маме. Мама пенсионер. Пенсия мизерная. А тут еще и дочь неработающая с грудным ребенком. Деревня далеко от Новосибирска — 250 км. Мобильная связь очень плохая. Но Маша не унывает. Когда она перед отъездом заходила ко мне в офис, я ее практически заставила написать заявление на оказание ей материальной помощи, — рассказала руководитель юридического департамента новосибирского филиала благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» Ольга Юркевич.

Сейчас Маше уже собрали посылку за счет благотворителей со всем необходимым: молочной смесью, подгузниками, одеждой для малыша и игрушками. В ближайшее время ее отправят по назначению.

Недавно с просьбой о помощи обратились в благотворительный фонд несколько заключенных из новосибирских и тогучинской исправительных колоний.

— Подобных обращений как у Маши, разовых, на самом деле бывает немного. Больше нужна помощь для отправки посылок заключенным, — отметила Ольга Юркевич.

Стандартный набор посылки: зубная паста, мыло, туалетная бумага, бритвенные принадлежности, нижнее темное однотонное белье, носки, «доширак», сгущенное молоко и другие консервы.

Бывает, требуется одежда и обувь для заключенных, выходящих на свободу.

По словам Ольги Юркевич, кто-то просит какие-то конкретные вещи или предметы, бывают и необычные просьбы, например женщины иногда просят прислать им открытки. Видимо, хочется какой-то радости, цветного пятна, предположила Юркевич.

Можно по-разному отнестись к просьбе представителя благотворительного фонда. Кто-то скажет: буду я еще помогать этим преступникам, пусть испытают все прелести заключения по полной программе. Но давайте вспомним старинную русскую поговорку — от тюрьмы и от сумы не отрекайся. Сколько раз мы слышали истории, когда невиновные люди отбывали тюремные сроки. Находятся в колониях мужчины и женщины, попавшие туда из-за чудовищного стечения обстоятельств, и те, кто давно раскаялся в своих прошлых ошибках. Не исключено, что помощь благотворителей, затронет в сердцах заключенных какую-то струнку души. И будут помнить они об этом всю жизнь, жить по совести и помогать другим.

Недавно «Курьер. Среда. Бердск» проводил акцию «Книга в тюрьму», на которую бердчане живо откликнулись. Часть собранной литературы увезли в новосибирскую исправительную женскую колонию. По техническим причинам оставшуюся литературу в тюрьму забрать не смогли. Оставшуюся художественную литературу в «Курьере» забрали сотрудники линевского СИЗО.

Если вы готовы помочь осужденным в колониях, еще раз напоминаем список. Требуется: зубная паста, мыло, туалетная бумага, бритвенные принадлежности, нижнее темное однотонное белье, носки, лапша быстрого приготовления «Доширак», сгущенное молоко и другие консервы.

Вы можете приносить необходимые предметы гигиены и консервы в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

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