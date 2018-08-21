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Крыму 900 млн рублей из своего резервного фонда даст Путин

Деньги пойдут на строительство детских садов на полуострове.

21.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Крыму 900 млн рублей из своего резервного фонда даст Путин
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в сентябре из резервного фонда президента России на строительство детских садов в регионе будет выделено 900 млн руб. На странице в Facebook он рассказал, что «на сегодняшний день в Крыму установлено 25 модульных детских садов, однако в местах нуждаются еще 19 тыс. детей».

«В этом году в бюджете Крыма предусмотрено 1 млрд 89 млн руб. на установку 23 модульных детских садов общей вместимостью 2,3 тыс. Информация о планируемых к вводу в Крыму модульных детских садах будет размещена на портале правительства РК»,— написал господин Аксенов.

По его словам, самая сложная ситуация с нехваткой мест в Симферополе. Там будут установлены первые пять модульных детских садов. Также активно ведутся работы по установке дошкольных учреждений в городах Джанкой, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и в Симферопольском районе. В пресс-службе главы региона сказали ТАСС, что «работа по установке и вводу в эксплуатацию 23 модульных детских садов должна быть окончена до конца 2018 года».

Источник: Ъ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Покупает что ли? Чет дешево отдают :-D :-D :-D А че сейчас через соцсети о работе официально можно смотреть?

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