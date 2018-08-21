Крыму 900 млн рублей из своего резервного фонда даст Путин

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в сентябре из резервного фонда президента России на строительство детских садов в регионе будет выделено 900 млн руб. На странице в Facebook он рассказал, что «на сегодняшний день в Крыму установлено 25 модульных детских садов, однако в местах нуждаются еще 19 тыс. детей».

«В этом году в бюджете Крыма предусмотрено 1 млрд 89 млн руб. на установку 23 модульных детских садов общей вместимостью 2,3 тыс. Информация о планируемых к вводу в Крыму модульных детских садах будет размещена на портале правительства РК»,— написал господин Аксенов.

По его словам, самая сложная ситуация с нехваткой мест в Симферополе. Там будут установлены первые пять модульных детских садов. Также активно ведутся работы по установке дошкольных учреждений в городах Джанкой, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и в Симферопольском районе. В пресс-службе главы региона сказали ТАСС, что «работа по установке и вводу в эксплуатацию 23 модульных детских садов должна быть окончена до конца 2018 года».

Источник: Ъ