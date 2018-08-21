Форму для учителей с элементами военной униформы предложил питерский депутат

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в школах форму для учителей и учеников с элементами униформы Великой Отечественной войны.
«Правильным шагом стало бы введение единой формы и для педагогическо-учительского состава учебных заведений.
Внешний вид одежды, на мой взгляд, также должен иметь внешние элементы униформы Великой Отечественной. Прошу Вас рассмотреть данное предложение и дать ему соответствующую профессиональную оценку», — пишет Петров в письме к Васильевой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, политик предложил ввести и школьную форму для учеников, причем, по его мнению, она «должна иметь внешний вид, напоминающий школьную форму 40-60 годов и военную форму 30-40 годов». Петров напомнил, что военнослужащие в то время носили похожую одежду, которая различалась цветами.
«В настоящее время введение школьной формы, стилизованной под форму Красной Армии способствовало бы повышению патриотизма у подрастающего поколения, продемонстрировало бы неразрывную связь времен и дала стимул к гордости за честь своего мундира. Также, помимо самой формы, стоило бы ввести универсальный школьный головной убор — пилотку. Данный элемент гардероба пользуется популярностью у населения и его внедрение встретило бы одобрение у родителей и детей», — подчеркнул депутат.
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