Устрашающие картинки на бутылках с алкоголем хочет размещать Минздрав

На этикетках бутылок с алкоголем могут появиться изображения, информирующие о вреде спиртного. Специалисты Минздрава сейчас оценивают перспективы принятия этой меры, в будущем ее могут включить в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. В мировой практике устрашающие картинки на спиртных напитках не используются. Хотя они могут сыграть свою роль при информировании населения о вреде горячительных напитков, считают эксперты.

О том, что Минздрав может представить новые ограничительные меры, призванные сократить потребление алкогольной продукции, «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. В том числе речь идет о появлении демотиваторов на бутылках со спиртным — картинках, которые проинформируют граждан о вреде чрезмерного потребления алкоголя. В перспективе пункт о картинках могут добавить в Стратегию по формированию ЗОЖ.

— В настоящее время указанный вопрос прорабатывается, — сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что в Минздраве обсуждаются дополнительные меры, направленные на ограничение потребления алкогольной продукции. Но давать какие-либо конкретные комментарии «пока преждевременно», подчеркнули в пресс-службе министрества.

— Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями, — пояснил источник в ведомстве. — Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм. Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности.

С 2013 года производителей обязали размещать на бутылках с алкоголем предупредительную надпись о том, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью. На нее отводится не менее 20% этикетки или контрэтикетки. Также на спиртном есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеванием нервной системы и так далее.

С конца 2017 года изображения с предупреждением о вреде курения стали наноситься на обе стороны пачки занимать не менее 50% ее площади.

Представитель Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина отметила, что предупредительные изображения на пачках сигарет хорошо себя зарекомендовали в качестве профилактической меры.

— Поэтому аналогичная мера для спиртного рассматривается в качестве перспективной и в части регулирования оборота алкогольной продукции. Это интересная задача, требующая исследований и новых подходов, — заметила она. — Ведь потребление алкоголя создает больше социальных проблем, чем потребление табака. Поэтому предупреждения должны быть более разнообразными.

По словам эксперта, в мировой практике размещение подобных изображений еще не распространено. Хотя в Великобритании на бутылках с алкоголем есть символическое изображение перечеркнутой беременной женщины с бокалом спиртного.

— Это, конечно, только начало действий в этом направлении, — отметила Дарья Халтурина.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что новшество никак не повлияет на потребителей.

— До сегодняшнего дня вводимые ограничительные меры не оказали значимого влияния на потребление алкоголя совершеннолетними, — отметил он.

В Минпромторге не смогли оценить последствия появления пугающих изображений на бутылках с алкоголем. В Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий».

Одним из эффективных способов сократить употребление алкоголя считается повышение акциза. Хотя при значительной корректировке налогового сбора последствия могут быть обратными: есть риск, что потребители переориентируются на нелегальный алкоголь. Демотиваторы на бутылках с алкоголем могут стать дополнением к проводимой госполитике по снижению алкоголизации населения.

Ранее «Трезвая Россия» настаивала на том, что на спиртном следует расположить фотографии пораженных алкоголем внутренних органов. Например, мозга, сердца или печени. По мнению автора идеи и главы организации Султана Хамзаева, это послужит стимулом для граждан бережнее относиться к своему здоровью. Он рассказал «Известиям», что «Трезвая Россия» уже провела слушания с общественными организациями и юристами по этой теме в Москве, Санкт-Петербурге и Пскове. По словам Султана Хамзаева, в целом предложение было поддержано, но есть расхождения в конкретной реализации идеи — какую информацию и где на этикетке следует расположить.

Источник: Известия