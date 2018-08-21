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Банки стали чаще давать кредиты людям старше 60 лет

Срок кредита для людей в возрасте банки стараются лимитировать 5-7 годами. Что касается суммы, то в среднем они готовы давать таким заемщикам 700-800 тыс. рублей.

21.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Банки стали чаще давать кредиты людям старше 60 лет

Средняя зарплата работников муниципальных предприятий 26 045 рублей

Количество новых кредитов пенсионерам, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выросло на 11 процентов, а сумма увеличилась на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля людей в возрасте среди новых заемщиков снизилась, однако уровень одобрения кредитов таким клиентам банков, напротив, вырос до 69 процентов заявок с 62,5 процента в первом полугодии 2017 года.

Для сравнения: среди граждан до 60 лет, обращающихся в банки за кредитами, этот показатель составляет всего 46,8 процента. «Достаток людей пенсионного возраста часто не очень большой — по крайней мере, средней зарплате он уступает, но их денежные потоки по сравнению с другими категориями заемщиков гораздо более предсказуемы, — объясняет доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. — За счет регулярной выплаты пенсий их платежеспособность легче просчитать. Поэтому процент одобрения заявок по кредитам таким гражданам выше средних значений».

Рекордные темпы роста выдачи займов людям старшего возраста отмечаются в сегменте кредитных карт. Также впечатляющую динамику показывает ипотека. Следом идут автокредиты. Лишь в сегменте кредитов наличным аналитики ОКБ зафиксировали снижение.

В целом на 1 июля открытые кредиты были у 8,28 миллиона россиян старше 60 лет. Около 60 процентов таких заемщиков имели один открытый кредит, 22 процента — два, 10 процентов — три, у оставшихся на руках было четыре и более действующих займов. В среднем каждый заемщик преклонного возраста был должен банку 106 тысяч рублей. В категории граждан младше 60 лет этот показатель составлял 273 тысячи рублей.

Тенденция увеличения числа банков, которые готовы кредитовать людей старше 60 лет, действительно есть, отмечают эксперты. «Ряд кредитных организаций повысили максимальный возраст заемщиков в 2017 году — I квартале 2018 года. Из топ-30 банков по объемам потребительского кредитования это сделали семь банков», — говорит Наталья Абрамова, директор департамента мониторинга банковских продуктов агентства MARCS. Наиболее высоко эта планка сейчас установлена в «Совкомбанке» (85 лет), до 80 лет ограничен возраст для женщин в «Почта Банке».

Срок кредита для людей в возрасте банки стараются лимитировать 5-7 годами. Что касается суммы, то в среднем они готовы давать таким заемщикам 700-800 тысяч рублей.

Источник: РГ


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