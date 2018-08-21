КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-комнаты в общежитие
продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам 2-к Лунная 24
Продам 1-ю
Продам 2-к на Микрорайоне 29
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Банки стали чаще давать кредиты людям старше 60 лет

Опасной не считается «зебра» у ТЦ «Орбита», где «Нива» сбила женщину с коляской в Бердске

Устрашающие картинки на бутылках с алкоголем хочет размещать Минздрав

Крыму 900 млн рублей из своего резервного фонда даст Путин

«Дошираком» и туалетной бумагой могут помочь заключенным жители Бердска

«Единая Россия»: никаких дискуссий об отмене пенсий не будет

Украли 440 литров бензина из цистерн на железной дороге в Новосибирской области

Число приемных детей до трех в одной семье сокращать отказались

Как сын крепостного крестьянина князя Волконского стал фельдшером в Бердске

Попавшему в санкционный список банку Ротенбергов снова поможет власть

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Украли 440 литров бензина из цистерн на железной дороге в Новосибирской области

Топливо ночью слили в канистры. Полицейские установили причастность двух подозреваемых к краже труб — часть сдали в пункт приема металла, часть пустили на сооружение парников.

21.08.2018 Фото: ТУ МВД по НСО Нет комментариев

Украли 440 литров бензина из цистерн на железной дороге в Новосибирской областиВ Новосибирске транспортные полицейские задержали подозреваемых в хищении топлива и металлического груза с железнодорожных вагонов, сообщили в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте в понедельник.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск задержали на одной из сортировочных станций по подозрению в хищении топлива троих мужчин.

Задержанными оказались трое жителей Новосибирской области в возрасте от 37 до 44 лет, двое из которых являются работниками транспортного предприятия. Оперативники обнаружили в автомобиле, на котором передвигались подозреваемые, 440 литров бензина, разлитого по канистрам, шланг и специальное оборудование для вскрытия запорно-пломбировочного устройства.

Выяснилось, что двое работников организации, узнав о том, что на станции Чемская находятся цистерны с бензином, решили похитить горючее. В сообщники мужчины взяли с собой своего ранее трижды судимого знакомого. В ночное время подозреваемые, прибыв на станцию на автомобиле, вскрыли специально приготовленной отмычкой запорно-пломбировочное устройство одного из вагонов-цистерн. После чего при помощи шланга наполнили бензином привезенные с собой канистры. Сумма причиненного ущерба собственнику топлива составила 13 тысяч рублей.

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск установили причастность подозреваемых в совершении еще двух фактов краж груза. Так, выяснилось, что работники предприятия похитили с полувагонов 6 металлических труб. Один из соучастников планировал использовать их для строительства парника. В другом случае мужчины сбросили с грузового состава металлолом, который в дальнейшем сдали в пункт приема, а вырученные денежные средства поделил между собой.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Факел эстафеты огня Зимней универсиады-2019 пронесет бердчанин Максим Тайдаров Банки стали чаще давать кредиты людям старше 60 лет Опасной не считается «зебра» у ТЦ «Орбита», где «Нива» сбила женщину с коляской в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика