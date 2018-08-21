Украли 440 литров бензина из цистерн на железной дороге в Новосибирской области

В Новосибирске транспортные полицейские задержали подозреваемых в хищении топлива и металлического груза с железнодорожных вагонов, сообщили в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте в понедельник.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск задержали на одной из сортировочных станций по подозрению в хищении топлива троих мужчин.

Задержанными оказались трое жителей Новосибирской области в возрасте от 37 до 44 лет, двое из которых являются работниками транспортного предприятия. Оперативники обнаружили в автомобиле, на котором передвигались подозреваемые, 440 литров бензина, разлитого по канистрам, шланг и специальное оборудование для вскрытия запорно-пломбировочного устройства.

Выяснилось, что двое работников организации, узнав о том, что на станции Чемская находятся цистерны с бензином, решили похитить горючее. В сообщники мужчины взяли с собой своего ранее трижды судимого знакомого. В ночное время подозреваемые, прибыв на станцию на автомобиле, вскрыли специально приготовленной отмычкой запорно-пломбировочное устройство одного из вагонов-цистерн. После чего при помощи шланга наполнили бензином привезенные с собой канистры. Сумма причиненного ущерба собственнику топлива составила 13 тысяч рублей.

В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск установили причастность подозреваемых в совершении еще двух фактов краж груза. Так, выяснилось, что работники предприятия похитили с полувагонов 6 металлических труб. Один из соучастников планировал использовать их для строительства парника. В другом случае мужчины сбросили с грузового состава металлолом, который в дальнейшем сдали в пункт приема, а вырученные денежные средства поделил между собой.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.