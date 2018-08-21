Как сын крепостного крестьянина князя Волконского стал фельдшером в Бердске

Уникальные архивные предметы и материалы экспонируют на выставке фестиваля семейных реликвий в городском историко-художественном музее Бердска. Одни из них принадлежали первому фельдшеру послевоенного Бердска Григорию Токареву.

На выставке представлены врачебный саквояж начала 20 века, многочисленный справки, удостоверения, записки, более 10 ученических тетрадей воспоминаний и стихи. Все это — наследие человека, оставившего след в истории Бердска.

В 80-е годы преподаватель бердского медицинского колледжа Евгения Скрябина собирала материалы, касающиеся становления бердской медицины, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный хранитель музея Ольга Луппова. Ей пришлось встречаться и с медработниками, и с их потомками. Одна из дочерей Григория Токарева, Нина Григорьевна, в школе, где училась Евгения, была ее преподавателем русского языка и литературы. Что-то о легендарном фельдшере Скрябина узнала от нее, а потом еще встретилась со второй дочерью медработника Маргаритой Григорьевной, врачом, которая не только поделилась воспоминаниями об отце, но и показала его личный архив. Позже они много раз созванивались, встречались на мероприятиях в медучилище. В середине 90-х Маргарита Григорьевна передала архив отца Скрябиной. С того времени он хранится в медколледже.

Григорий Токарев родился 5 февраля 1880 года в Пензенской губернии. В семье крестьянина, бывшего крепостного князя Волконского. Окончил сельскую школу. Учился прилежно. С детства увлекался поэзией и сам писал стихи.

Во время призыва в армию Григорию Токареву предложили поступить в Рижское фельдшерское училище. Парнишка поступил в учебное заведение и окончил его в 1902 году.

Во время Русско-Японской войны и Первой мировой войны служил в военных госпиталях, обслуживал поезда с ранеными, курсирующими до Екатеринбурга.

В конце 1917 года, как раз после свержения царизма в России, приехал в Бердск. Здесь он лечил жителей до 1956 года. Почти 40 лет.

По воспоминаниям дочери Нины Григорьевны, до конца 20-х годов, пока в Бердске не закрепились постоянные врачи, Григорий Николаевич иногда оставался единственным медиком на 15 селений и 50 000 жителей Бердской волости. Особенно нелегко ему пришлось во время эпидемии тифа. Больных было столько, что даже посчитать их было некогда. Ликвидацией эпидемии руководил «Чекатиф» из Новониколаевска. После ликвидации вспышки тифа в Бердске городские врач, фельдшер и две медсестры вернулись домой. И Токарев опять остался один.

В 1951 году Григория Николаевича наградили орденом Ленина. В 71 год он все еще оставался в строю.

Дочь Нина Григорьевна вспоминала: «Это был очень добрый и чуткий человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Бывало, в ночь, полночь придут, скажут, что где-то заболел человек, нужна срочная помощь, и он идет туда, где была в нем нужда. Он никогда не ругался бранными словами, кроме как «чтоб тебя мухи съели». На досуге писал стихи, рисовал, и это были его любимые занятия до старости лет. Умер в возрасте 97 лет.

В семье было четверо детей. Три дочери и сын. Всем сумел дать высшее образование (одна дочь — врач, вторая — инженер, третья — педагог, сын был животноводом).

Жили очень бедно. Часто отец приходил с работы и отдавал матери деньги на хлеб, которые он занял у своих сослуживцев, так как его зарплаты не хватало даже на хлеб. Был оптимистом, умел делать все, и, подшивая детям валенки или починяя старенькое пальтишко, сидел и напевал какую-нибудь старинную народную песню».

Фельдшера Григория Токарева с благодарностью вспоминают и жители Бердска. Так маленькую Катюшу Финощенкову Григорий Николаевич буквально поставил на ноги.

В 1937 году отца Екатерины Финощенковой признали врагом народа и отправили в лагеря. Через два года он вернулся домой в Новосибирск, но жить в этом городе ему не разрешили. Так семья и оказалась в Бердске. Купили небольшой домик на улице Кольцова — на окраине. Сразу за дорогой начинался лес.

С маленькой Катей почти сразу после переезда приключилась беда — отнялись ноги. Лечил девочку фельдшер Григорий Токарев. Лекарств тогда было мало, и применяли больше народные средства. Но ни скудные лекарства, ни пихтовые ванны не помогали. Тогда фельдшер посоветовал родителям набирать в железное корыто песок, держать его день на жарком солнце, а к вечеру садить туда девочку и обкладывать ноги горячим песком. Эти процедуры поставили Катюшу на ноги.