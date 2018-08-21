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«Калашников» показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

Опытный образец представят на форуме «Армия-2018». Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12.

21.08.2018 Фото: © Калашников Медиа 2 коммент.

Калашников показал новый автомат АК 308 под патрон НАТО

© Калашников Медиа

Концерн «Калашников» представил новый автомат АК-308, который использует боеприпасы образца НАТО, сообщает «Калашников Media».

По данным концерна, новый опытный образец «7,62 мм автомат Калашникова АК-308» будет показан на форуме «Армия-2018». «Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — отмечает разработчик.

Вместимость магазина нового автомата — 20 патронов, масса оружия с пустым магазином — 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможно установка штык-ножа.

Патрон 7,62х51 мм — стандартный винтовочный боеприпас стран Североатлантического блока.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Полная лажа.Автомат под пулемётный патрон :-D :-D :-D :-D

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    • Гость

      А ты какой военно-технический ВУЗ закончил, что берёшься рассуждать?! =-O
      «– Идите к чертовой матери со своим «Студебеккером»! – заорал Остап. – Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «Студебеккер» в последний момент заменен «Лорен-Дитрихом», а он морочит голову. «Студебеккер»! «Студебеккер»!
      Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:
      – Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай!» (С) ;) %) *CRAZY* :P

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