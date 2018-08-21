«Калашников» показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

Концерн «Калашников» представил новый автомат АК-308, который использует боеприпасы образца НАТО, сообщает «Калашников Media».

По данным концерна, новый опытный образец «7,62 мм автомат Калашникова АК-308» будет показан на форуме «Армия-2018». «Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — отмечает разработчик.

Вместимость магазина нового автомата — 20 патронов, масса оружия с пустым магазином — 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможно установка штык-ножа.

Патрон 7,62х51 мм — стандартный винтовочный боеприпас стран Североатлантического блока.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Источник: ТАСС