Число приемных детей до трех в одной семье сокращать отказались

Министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась против сокращения числа детей в приемных семьях до трех.
«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте», — сказала Васильева, которую цитирует пресс-служба министерства в понедельник.
Ранее в СМИ появилась информация о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей». Документ предлагал ограничить число детей, которое может взять в качестве приемных или усыновить одна семья, тремя.
Между тем, в Минпросвещения подчеркивают, что текст законопроекта не был согласован с руководством ведомства, а сам документ будет пересмотрен.
«Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется», — сказала Васильева.
Она добавила, что законопроект разрабатывался расформированным министерством образования и науки России, и от имени этого ведомства он был разослан для сбора мнений регионам.
«К подобным вещам необходимо подходить максимально взвешенно, поэтому мы продолжим работу над законопроектом и будем вести диалог с экспертным сообществом», — подчеркнула министр просвещения.
Вместе с тем она добавила, что Минпросвещения намерено совершенствовать систему подбора приемных родителей, и соответствующий законопроект находится в разработке. В нем, по словам министра, содержатся меры, направленные на защиту сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает», — подчеркнула Васильева.
Вместе с тем, она заверила, что пункта о сокращении числа детей в приемных семьях в этом законопроекте не появится.
«Еще раз отмечу, что пункт о сокращении неверен, необъективен, и совершенно точно ему нет места в законе», — сказала руководитель Минпросвещения.
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