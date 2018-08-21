Число приемных детей до трех в одной семье сокращать отказались

Министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась против сокращения числа детей в приемных семьях до трех.

«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте», — сказала Васильева, которую цитирует пресс-служба министерства в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей». Документ предлагал ограничить число детей, которое может взять в качестве приемных или усыновить одна семья, тремя.

Между тем, в Минпросвещения подчеркивают, что текст законопроекта не был согласован с руководством ведомства, а сам документ будет пересмотрен.

«Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется», — сказала Васильева.

Она добавила, что законопроект разрабатывался расформированным министерством образования и науки России, и от имени этого ведомства он был разослан для сбора мнений регионам.

«К подобным вещам необходимо подходить максимально взвешенно, поэтому мы продолжим работу над законопроектом и будем вести диалог с экспертным сообществом», — подчеркнула министр просвещения.

Вместе с тем она добавила, что Минпросвещения намерено совершенствовать систему подбора приемных родителей, и соответствующий законопроект находится в разработке. В нем, по словам министра, содержатся меры, направленные на защиту сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Это, например, меры по прохождению обязательного психологического обследования не только кандидатов в приемные родители, но и тех, кто с ними постоянно проживает», — подчеркнула Васильева.

Вместе с тем, она заверила, что пункта о сокращении числа детей в приемных семьях в этом законопроекте не появится.

«Еще раз отмечу, что пункт о сокращении неверен, необъективен, и совершенно точно ему нет места в законе», — сказала руководитель Минпросвещения.

Источник: Интерфакс