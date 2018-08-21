21 августа на 70-м году жизни ушла из жизни Бельбякова Альбина Ивановна (18.08.1949 г. – 21.08.2018 г.).

Родные, близкие и друзья скорбят, что мир покинул такой светлый, чистый, неординарный человек, как Альбина Ивановна.

Она озаряла всех своим теплом, была талантлива во многом, творческий подход отличал ее во всем, чем бы она ни занималась и ни увлекалась в своей жизни. Ее оптимизм и умение видеть положительное даже в сложных ситуациях помогал многим идти дальше по жизни.

Любящая и заботливая жена и мама, мудрая и веселая бабушка, верный и надежный друг, красивая и умная женщина, яркая личность, хлебосольная хозяйка – это все об Альбине Ивановне.

Прощание с Бельбяковой Альбиной Ивановной пройдет 23 августа с 9.00 до 13.00 по адресу: Бердск, п.Новый, ул.Дачная, 25.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражаете глубокие соболезнования супругу Альбины Ивановны – Анатолию Владимировичу Москвитину.