По конкурсу за зарплату в 45 тыс. рублей ищет директора Центра размещения муниципального заказа власть Бердска

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Должность ответственная и даже очень, но вот зарплата 45 килорублей маленькая.
8 3
Какая там ответсвенная , какие 45 ?
Это показуха — уже выбрали из своих родственников
1 2
Мне кажется или я даже почти уверен, что вы не знаете, о чем говорите.
2 1
Почитайте ФЗ-44и ответственность за него,а потом одет не будете ересь писать.
0 0
Что то какая маленькая зарплата для директора .
1 1
А что с ныне действующим директором?
2 0
Сдулся, похоже
0 1
Не сдулся,а,похоже,кое-кто выжил?!
0 0
А ныне действующий директор не достойна получать такую высокую зарплату, мордой лица не вышла.
0 0
Алгоритм размещения заявок- это вопрос технический, где-то юридический, а те сметы, что размещают-ну , товарищи,работайте сами, На Здоровье
0 1