КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю
продам 2-комнаты в общежитие
продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам 2-к Лунная 24
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Раздутым фейком» назвал доводы СК обвиняемый в пособничестве в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

600 человек обсуждают повышение пенсионного возраста 21 августа в Госдуме

«Калашников» показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

Отличная новость! Расходы на продукты за июль снизились на 1000 рублей в домохозяйстве России

Информаторы будут получать деньги от МВД

По конкурсу за зарплату в 45 тыс. рублей ищет директора Центра размещения муниципального заказа власть Бердска

ОНФ: отсутствуют нормативы затрат на дорожное строительство в Бердске и Искитиме

Зарастет грязью без хозяина сквер Молодежи в Бердске

Чуть не утонул мужчина в бассейне парка «Ремикс» в Бердске

Обвинение: Подозреваемый в «воровстве воды» у КБУ Бердска связан с криминальными авторитетами Бачуриным и Григорьевым

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


По конкурсу за зарплату в 45 тыс. рублей ищет директора Центра размещения муниципального заказа власть Бердска

Претендент на вакантное место должен иметь высшее образование и опыт работы в сфере закупок не менее пяти лет.

21.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

По конкурсу за зарплату в 45 тыс. рублей ищет директора Центра размещения муниципального заказа власть Бердска

Знать кодексы РФ должен соискатель вакансии мэрии Бердска

Администрация Бердска открыла конкурс на должность директора центра размещения муниципального заказа. Для участия в конкурсе необходимо иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистратуры. Соискатели должности также должны обладать дополнительным профессиональным образованием, программой повышения квалификации или профессиональной переподготовкой в сфере закупок.

Для успешного прохождения конкурса и трудоустройства на бюджетную должность у соискателя должен быть стаж работы не менее пяти лет в сфере закупок. Не менее трех лет необходим опыт работы на руководящих должностях.

Больше шансов на успех в прохождении конкурса появится у тех участников конкурса, которые владеют знаниями требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок. Соискателям вакансии необходимо знать основы гражданского, бюджетного, трудового и административного законодательства в части применения к закупкам, основы статистики, особенности составления закупочной документации. Знание методологии проведения экспертизы закупочной процедуры и документации — все это дает большую возможность получить высокооплачиваемую работу в муниципалитете Бердска.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Раздутым фейком» назвал доводы СК обвиняемый в пособничестве в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске 600 человек обсуждают повышение пенсионного возраста 21 августа в Госдуме «Калашников» показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО

(10) Комментариев

  1. Евгений

    Должность ответственная и даже очень, но вот зарплата 45 килорублей маленькая.

    Thumb up 8 Thumb down 3

  2. Аноним

    Что то какая маленькая зарплата для директора .

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Ирина

    А что с ныне действующим директором?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    Алгоритм размещения заявок- это вопрос технический, где-то юридический, а те сметы, что размещают-ну , товарищи,работайте сами, На Здоровье *CRAZY*

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика