По конкурсу за зарплату в 45 тыс. рублей ищет директора Центра размещения муниципального заказа власть Бердска

Администрация Бердска открыла конкурс на должность директора центра размещения муниципального заказа. Для участия в конкурсе необходимо иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистратуры. Соискатели должности также должны обладать дополнительным профессиональным образованием, программой повышения квалификации или профессиональной переподготовкой в сфере закупок.

Для успешного прохождения конкурса и трудоустройства на бюджетную должность у соискателя должен быть стаж работы не менее пяти лет в сфере закупок. Не менее трех лет необходим опыт работы на руководящих должностях.

Больше шансов на успех в прохождении конкурса появится у тех участников конкурса, которые владеют знаниями требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок. Соискателям вакансии необходимо знать основы гражданского, бюджетного, трудового и административного законодательства в части применения к закупкам, основы статистики, особенности составления закупочной документации. Знание методологии проведения экспертизы закупочной процедуры и документации — все это дает большую возможность получить высокооплачиваемую работу в муниципалитете Бердска.