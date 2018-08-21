Попавшему в санкционный список банку Ротенбергов снова поможет власть

Подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам СМП Банк допустят до работы со специальными счетами, на которые вносятся средства для обеспечения заявок на участие в госзакупках. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Первой внимание на документ обратила газета «Ведомости».

В июле правительство утвердило список банков, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета. В перечень попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «Россия» (также находится под санкциями) и др. Для попадания в список кредитный рейтинг у банков должен был быть не ниже уровня A- (RU) АКРА или Ru A- «Эксперт РА».

Теперь в список «в целях оказания государственной поддержки банков» вносятся все организации, против которых были введены санкции до 1 января 2015 года, говорится в пояснительной записке. В список попадет только СМП Банк, так как, например, банк «Россия» уже там.

СМП Банк и ранее получал поддержку от государства: в 2017 году правительство разрешило хранить на депозитах банка средства федерального бюджета.

Руководитель закупочного подразделения одной из крупнейших госкомпаний сказал «Ведомостям», что банки несут затраты на ведение счетов, но и получают доход от операций. «Далеко не у всех банков есть большой профицит ликвидности, при ведении спецсчетов можно рассчитывать и на комиссионный доход», прокомментировал газете эту информацию аналитик Fitch Александр Данилов.

Санкции против СМП Банка были введены США и Евросоюзом в 2014 году.

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