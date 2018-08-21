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Попавшему в санкционный список банку Ротенбергов снова поможет власть

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Попавшему в санкционный список банку Ротенбергов снова поможет власть

Ему разрешат работать со спецсчетами, на которые вносятся средства, обеспечивающие заявки на госзакупки. Ранее на счетах СМП банка разрешили держать бюджетные средства.

21.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Попавшему в санкционный список банку Ротенбергов снова поможет власть

Подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам СМП Банк допустят до работы со специальными счетами, на которые вносятся средства для обеспечения заявок на участие в госзакупках. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Первой внимание на документ обратила газета «Ведомости».

В июле правительство утвердило список банков, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета. В перечень попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «Россия» (также находится под санкциями) и др. Для попадания в список кредитный рейтинг у банков должен был быть не ниже уровня A- (RU) АКРА или Ru A- «Эксперт РА».

Теперь в список «в целях оказания государственной поддержки банков» вносятся все организации, против которых были введены санкции до 1 января 2015 года, говорится в пояснительной записке. В список попадет только СМП Банк, так как, например, банк «Россия» уже там.

СМП Банк и ранее получал поддержку от государства: в 2017 году правительство разрешило хранить на депозитах банка средства федерального бюджета.

Руководитель закупочного подразделения одной из крупнейших госкомпаний сказал «Ведомостям», что банки несут затраты на ведение счетов, но и получают доход от операций. «Далеко не у всех банков есть большой профицит ликвидности, при ведении спецсчетов можно рассчитывать и на комиссионный доход», прокомментировал газете эту информацию аналитик Fitch Александр Данилов.

Санкции против СМП Банка были введены США и Евросоюзом в 2014 году.

Подробнее на РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А почему бы и не помочь беднягам ротенбергам, тем более холопы не против :-D

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